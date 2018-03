Bewerber Herausforderer für Stölzle

Peter Buyer

Am Freitagmorgen ist alles noch wie immer in Donzdorf. Das Wochenende naht, am Montag ist Bewerbungsschluss für die Bürgermeisterwahl und neben Amtsinhaber Martin Stölzle weit und breit kein anderer, ernstzunehmender Kandidat in Sicht. Zwar hatte sich schon am Montag Dauerkandidatin Friedhild Miller beworben, das ist gestern Morgen angesichts von jeweils einer Handvoll Stimmen, die sie bei den Wahlen in anderen Orten eingesammelt hatte, aber fast schon wieder vergessen. Und dann betritt gegen 11 Uhr ein Mann das Rathaus und gibt seine Bewerbungsunterlagen ab. Ibrahim En­der Arslan will Bürgermeister in Donzdorf werden. So richtig bekannt ist er im Lautertal noch nicht. Arslan, der in Winterbach im Remstal lebt und in Schorndorf geboren wurde, hat bis zur Wahl am 15. April vier Wochen Zeit, sich bei den Donzdorfern bekannt zu machen. Amtsinhaber Stölzle hat ihm im Lautertal einiges voraus: Seit 1994 im Amt, muss er sich nach 24 Jahren bei den Donzdorfern nicht lange vorstellen. Aber auch Arslan war in den vergangenen Tagen schon mehrfach im Ort unterwegs, hat sich umgeschaut, einige Gespräche geführt, sich Donzdorf und den Wählern angenähert.

„Es war schon lange mein Wunsch, Bürgermeister zu werden“, sagt Arslan am Telefon. Dann habe er die Anzeige gesehen, dass in Donzdorf gewählt wird. „Eine Gemeinde, die beides hat, etwas Ländliches und etwas Städtisches“, das habe ihn gleich begeistert. Der 36-jährige Betriebswirt, der ein mittelständisches Unternehmen leitet und auch schon als Unternehmensberater gearbeitet hat, sieht viele Möglichkeiten im Ort. „Es ist etwas da, und zusammen kann man noch vielmehr daraus machen.“ Mit den Bürgern zusammen, das ist ihm wichtig, sagt er.

Mit Menschen umgehen, das sei für ihn nichts Neues. 60 Mitarbeiter führt er im Unternehmen, ist Dozent an einer Fachhochschule und bei der IHK Esslingen/Nürtingen Prüfer im Bereich Wirtschaftsfachwirte. Als Betriebswirt hat er auch die Zahlen im Auge, sein Fokus liege auf einem nachhaltigen, ausgeglichenen Haushalt. „Deshalb müssen bereits begonnene kommunale Großprojekte zielstrebig und unter der Maßgabe sparsamen Umgangs mit finanziellen Ressourcen umgesetzt werden“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Auch den interkommunalen Industriepark im Westen der Stadt kennt er schon, seine „Kompetenzen als Unternehmer sind bei den anstehenden Verhandlungen für Donzdorf von Vorteil“, schreibt er. Auch soziales Engagement ist ihm nicht fremd, er ist Mitglied beim VfL Winterbach und in der Giovane-Elber-Stiftung, die sich um brasilianische Straßenkinder kümmert.

Und Friedhild Miller? Die 48-Jährige aus Sindelfingen tritt landesweit zu Bürgermeisterwahlen an, zwischen 50 und 70 Kandidaturen dürften es sein. Am 15. April ist nicht nur der Bürgermeisterposten in Donzdorf Ziel der selbst ernannten Aufdeckungspolitikerin, sie kandiert auch in Blaubeuren, dort wird am selben Tag gewählt. In Donzdorf ist erst am Montagabend klar, ob es bei den drei Kandidaten bleibt. Bewerbungsschluss ist um 18 Uhr.