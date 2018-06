Kommentar Helge Thiele: Mobilität im Wandel

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Kaum ein Thema steht derzeit so im Fokus wie das Thema Verkehr. Auch im Landkreis Göppingen vergeht kaum eine Woche, in der nicht wichtige Fragen nach der Mobilität der Zukunft diskutiert, notwendige politische Weichen gestellt oder entsprechende Entscheidungen vorbereitet werden. Im Landratsamt beschäftigt man sich intensiv mit der geplanten Vollintegration des Landkreises in den VVS und tut viel für die Förderung des Radverkehrs. Kommunen machen sich erstmals seit langem sehr ernsthafte Gedanken über die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Das ist sehr erfreulich und verdient Unterstützung auch von der Landespolitik.

Natürlich werden auch künftig gute Straßenverbindungen benötigt – sowohl für den Individualverkehr, als auch für Unternehmen, die auf eine vernünftige Infrastruktur angewiesen sind. Auch die eine oder andere – den Bürgern längst versprochene – Umgehungsstraße wird sicherlich noch gebaut werden müssen, um einzelne Ortschaften nachhaltig zu entlasten. Und dennoch pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Die Mobilität wird sich verändern. Sie wird umweltgerechter werden, und es wird eine Verschiebung geben in Richtung gemeinschaftlich genutzter Verkehrsmittel. Gerade in einem Ballungsraum wie der Region Stuttgart.