Kommentar Helge Thiele zum hohen Bedarf an Betreuungsplätzen Helge Thiele: Es fehlen Tagesmütter

Kommentar Helge Thiele zum hohen Bedarf an Betreuungsplätzen

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kleinkinder im Landkreis wächst. Dafür gibt es viele Gründe. Längst nicht immer ist es die schwierige Lage Alleinerziehender, die es erforderlich macht, unter dreijährige Kinder von frühmorgens bis nachmittags in einer Tageseinrichtung unterzubringen. Oft entspringt der Bedarf dem Wunsch beider Elternteile, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Oder es gibt finanzielle Zwänge, die eine doppelte Erwerbstätigkeit in der Familie notwendig machen.

Für die Kommunen ist der jeweilige Grund unerheblich. Tatsache ist, dass fast allerorten mehr Plätze benötigt werden. Und dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Also bleibt den Städten und Gemeinden nichts anderes übrig, als nach vernünftigen Wegen zu suchen, um den Bedarf zu decken. Eine wachsende Bedeutung kommt dabei dem Tagesmütterverein Göppingen zu, der mit seinem engagierten Team einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass den Kommunen nicht die Felle da­vonschwimmen. In Rechberghausen kann dank der Kooperation mit dem Verein im kommenden Jahr eine neue Kleinkindgruppe geschaffen werden.

Inzwischen werden im Landkreis allerdings die Tagesmütter knapp. Der Verein sucht händeringend neue Interessentinnen.

