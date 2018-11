Kommentar Helge Thiele zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt Helge Thiele: Die Pflicht der Gesellschaft

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Der guten konjunkturellen Lage im Landkreis Göppingen ist es zu verdanken, dass sich der Arbeitsmarkt äußerst robust und stabil zeigt. Zwar waren im November im Kreis 84 Menschen mehr ohne Job als im Oktober, doch im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gesunken. Die unveränderte Quote von 3,2 Prozent im November erweckt den Eindruck, als gebe es auf dem Jobmarkt keine Bewegung. Dem ist jedoch nicht so. Nur haben sich im November in etwa genauso so viele Menschen neu arbeitslos gemeldet wie andere wieder einen Job gefunden haben. Ein Hinweis auf den anhaltenden Strukturwandel?

Eine große Herausforderung bleibt es, diejenigen wieder in Lohn und Brot zu bringen, die seit mindestens einem Jahr ohne Arbeitsstelle sind und deshalb in der Statistik als langzeitarbeitslos geführt werden. Das Schicksal dieser Menschen darf niemandem egal sein, es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um diese Personen wieder auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn wer dauerhaft ohne Job ist, für den beginnt früher oder später der soziale Abstieg. Langzeitarbeitslose können am gesellschaftlichen Leben immer weniger teilhaben, fühlen sich abgehängt und verlieren ihre Motivation und ihren Lebensmut. Das kann und darf eine ansonsten so reiche Gesellschaft nicht zulassen.