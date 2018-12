Synergie Heizungen zusammenlegen?

Dürnau/Gammelshausen / Jürgen Schäfer

Dürnau und Gammelshausen betreiben gemeinsam eine Schule und Kindergärten, nebenan liegt die Kornberghalle mit ihrem Lehrschwimmbecken in Regie von Dürnau. Da könnte man doch alles zusammen beheizen. Diesen Vorschlag macht die Rationelle Energie Süd (RES) aus Geislingen, die die Heizung von Schule und Kindergarten betreut. Denn: Beide Heizungen seien in die Jahre gekommen, sie sind 20 und 23 Jahre alt. Noch laufen sie ordentlich, sagt Norbert Brenner von der RES. Aber was, wenn ein Kessel leckt und ausgetauscht werden muss, von jetzt auf nachher? Jetzt sei die Zeit, Weichen zu stellen. Mit einem Blockheizkraftwerk und Spitzenlastkesseln könnte man beide Gaskessel ersetzen, die Heizung in der Schule würde abgebaut. Prüfen solle man auch, ob man die jahrzehntealten Leitungen von der Schule zum Kindergarten erneuert.

Die Gemeinderäte von Dürnau und Gammelshausen lassen sich das durch den Kopf gehen und sollen im Frühjahr in Ruhe diskutieren. So empfahl es der Verbandsvorsitzende, Dürnaus Bürgermeister Markus Wagner. Im Frühjahr will man auch bei einem anderen Problem weitersehen. Über die Jahre gab es an Schule oder Kindergarten immer mal wieder Beschwerden, es sei in einzelnen Räumen zu kalt. Das sei ein Problem der Regelung und „nicht ganz unkompliziert“, so Brenner. Man könne das System bedienerfreundlich machen, was eine Investition wäre, oder jemanden beauftragen, sich damit zu befassen.