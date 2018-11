Verpflegung Heiße Debatte um den richtigen Herd

Wangen / Werner Schmidt

In der Küche im Kinderhaus brennt die Luft. Im übertragenen Sinn, denn der Herd ist kaputt, eine neue Ausstattung im Industriestandard käme auf etwa 18­ 000 Euro. Da hatten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzug erst mal was zu schlucken.

Tatsache ist, dass mit einer neuen Hauswirtschafterin auch neues Leben in die Küche einkehrte: „Es wird wieder gekocht. Die Kinder essen wieder gern“, stellte Gemeinderat Maik Schäfer fest, erinnerte aber daran, dass der bisher eingebaute Herd nicht geeignet ist. In eine Küche, in der täglich etwa 100 Portionen gekocht werden, gehört nun mal kein Standardherd für die heimische Küche: „Zur Zubereitung dieser Menge müssen Großküchengeräte eingesetzt werden“, meinte auch Bürgermeister Troy Dutta. Die Mischung von einem haushaltsüblichen Herd und weiteren Großküchengeräten führe nun mal zu punktueller Überhitzung. In diesem Fall gab der Schwächere nach: Der Herd hatte schlechte Karten. Seither behilft man sich in der Küche mit zwei mobilen Herdplatten. Tatsache ist auch, dass das Essen mehr als ein Jahr lang von der Wilhelmshilfe in Göppingen bezogen worden sei. Als am 1. November dann die neue Hauswirtschafterin ihre Arbeit aufnahm, streikte auch gleich der Herd: Brandgeruch, verschmorte Isolierungen, Stromschlaggefahr.

Im Gemeinderat ging es nun darum, wie es dazu kam, dass der „Spielzeugherd“ überhaupt eingebaut wurde? Wo doch schon 2014 gemeldet worden sei, dass der Herd nicht für eine Großküche geeignet sei. Gemeinderat Ulrich Kolb erinnerte sich: „Damals hieß es, die Zukunft gehöre dem Konvektomaten.“ Und Matthias Lipp von der Gemeindeverwaltung versicherte: „Zwei Konvektomaten sind vorhanden.“ Diese Heißluftdämpfer haben den Vorteil, dass damit Gerichte auch warm gehalten werden können. Und in modernen Küchen nutze man diese Geräte zur Speisenzubereitung intensiv.

Vielleicht sollte man überlegen, die Konvektomaten auch einzusetzen und die Hauswirtschafterin in der Nutzung der Geräte unterweisen, kam die Anregung aus dem Gremium. Klar ist für Maik Schäfer: „Machen müssen wir was.“ Außerdem ist da noch die Frage des Stromanschlusses. Die Anschlusswerte müssten unbedingt im Vorfeld geprüft werden, so die Forderung. Das Ganze muss Hand und Fuß haben, darüber waren sich die Kommunalpolitiker einig. Es sei besser, die Hauswirtschafterin zu schulen, als 18 000 Euro für den Umbau der Küche ausgeben. Um eine „optimale Lösung“ zu finden, wie es Maik Schäfer verlangte, vertagte Bürgermeister Troy Dutta die Entscheidung, um die angesprochenen Probleme noch prüfen zu lassen.