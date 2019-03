Heinrich del Core aus Rottweil macht Comedy auf Schwäbisch und die 600 Gäste in der ausverkauften Bad Überkinger Autalhalle lachen sich schlapp. Dabei geht es um ganz alltägliche Dinge.

Heinrich del Core kam am Freitagabend auf die Bühne der Bad Überkinger Autalhalle, sah mit vergnügtem Grinsen auf die bis ganz nach hinten gefüllten Stuhlreihen und schon hatte er die Herzen seiner Zuschauer gewonnen. Von Anfang an bezog er das Publikum in sein Programm „Ganz arg wichtig“ mit ein.

Heinrich del Core ist immer präsent

Del Core schafft es ­– scheinbar mühelos und stets präsent – „Sachen, die einfach so passieren“ auf eine Weise rüberzubringen, dass der Zuhörer nicht anders kann als laut herauszulachen. Am köstlichsten sind die Dialoge mit seiner Frau.

Themen sind der Thermomix und das Dusch-WC

Die Geschichten von der Thermomix-Party bei ihm zu Hause und von seinen Erfahrungen mit den einzelnen Funktionen des Dusch-WCs im Haus eines befreundeten Paares kann man sich auf YouTube anschauen. Nichtsdestotrotz macht es Spaß, ihn live zu erleben – stets in leicht überraschtem, empörtem, leidendem Ton.

Als Zugabe redet der Comedian über eine Darmspiegelung

„So was kannst du nicht erfinden“, sagte der Comedian. Und schob in diesem Sinne als Zugabe eine ganz neue Nummer nach: Für einen Auftritt in einer Klinik war ein medizinisches Thema angefragt worden. Del Core meldete sich zu einer Darmspiegelung an. Ließ sie machen und hatte sein Programm.

Mehr über den Auftritt von Heinrich del Core in Bad Überkingen lesen Sie in der Montagsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG.