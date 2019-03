Typisierung in Heiningen Stammzellenspenderin animiert zu Hilfsaktion

Heiningen / INGE CZEMMEL

Marina Kosior will die Datenbank für Stammzellenspender erweitern. Für dieses Anliegen hat sie Handballer aus Heiningen gewonnen.

Mund auf, Stäbchen rein – so leicht können Hilfsbereite sich in die Datenbank für Stammzellenspender aufnehmen lassen. Da das Verfahren so einfach ist, hat sich die Handballabteilung des Turn- und Sportvereins Heiningen für den Doppelspieltag der Damen- und Herrenmannschaft nicht nur Siege auf dem Spielfeld vorgenommen. Sie will darüber hinaus am Samstag „Mit Hand und Ball gemeinsam gegen den Krebs“ kämpfen. Einen aktuellen Krankheitsfall für die Aktion gibt es nicht.

Anlass war eine Spendenerfahrung aus erster Hand. Marina Kosior, deren Sohn bei den TSV-Minis Handball spielt und deren Mann Detlef der sportliche Leiter bei den Männern ist, hat im Oktober letzten Jahres Stammzellen gespendet. „Ich war bereits 24 Jahre bei DKMS registriert, als vergangenen Sommer beim Frühstück ein Anruf und die Frage „wären Sie verfügbar?“ aus Tübingen kam“, erzählt Marina Kosior, die sich daraufhin beim Arzt Blut für weitere Untersuchungen abnehmen ließ.

