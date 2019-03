Heininger Schultes beugt sich den Kirschkernspuckern

Inge Czemmel

Fasnet „Her mit dem Rathausschlüssel! Narren an die Macht!“ Zum elften Mal stürmten die Kirschkernspucker gestern anlässlich des „Gombiga Doschtig“ das Heininger Rathaus. Als Unterstützung hatten sie die musikalischen „Rommdreiber“ aus Rechberghausen sowie Schul- und Kindergartenkinder im Gefolge. Nach einem verbalen Wortgefecht am Fenster gab Bürgermeister Norbert Aufrecht wieder einmal klein bei, ließ sich im Netz der großen bedrohlichen Vögel gefangen nehmen und mit Süßigkeiten aufwiegen. Diese anschließend mit vollen Händen in die verkleidete Kinderschar zu werfen (unser Bild), schien dem Schultes, der mit Clownsnase und güldenem Haar daherkam, großen Spaß zu machen. Auch Petrus hatte seine Freude und bescherte den Narren einen freundlichen Frühlingstag, an dem sich auf dem neuen Rathausplatz trefflich feiern ließ. Erstmals mit schwingenden Beinen beim Rathaussturm in Aktion: Die Kirschkernspuckergarde aus dem Narrensamen.