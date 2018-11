Perspektive Heiningen will Tempo 30

Heiningen will Tempo 30

Jürgen Schäfer

Seit Jahren wünscht der Heininger Gemeinderat ein Tempolimit in der Ortsdurchfahrt. Die Sanierung der Straße galt als Voraussetzung. Das ist nun bald geschafft. Jetzt stellt Heiningen den Antrag an die Straßenverkehrsbehörde im Landkreis.

Nur in der Ortsmitte und nicht auf ganzer Länge kann sich die Gemeinde Hoffnung auf Tempo 30 machen. So hört es Bürgermeister Norbert Aufrecht vom Straßenverkehrsamt. Denn es gelte immer noch generell Tempo 50 in Ortsdurchfahrten, eine Reduzierung müsse begründet sein. Für die großen nördlichen und südlichen Abschnitte der Heininger Ortsdurchfahrt mit über einem Kilometer Länge sieht Aufrecht keine Gründe.

Für den Kernbereich aber reichlich. Die S-Kurve durch den Ort, die heute so gar nicht mehr gebaut werden dürfte, weil der Radius für zwei Lastzüge im Gegenverkehr zu eng sei. „Das kommt vor“, sagt der Schultes. Sodann geht’s rauf und runter, die Ortsdurchfahrt führt von Göppingen her durch eine Senke. Der Lärmaktionsplan lege auch Tempo 30 nahe, sagt Aufrecht. „Wir sind hart an Grenzwerten.“ Weniger Tempo, weniger Lärm – das soll die Belastung für die Anwohner senken. Tagsüber könne man dort vielleicht gar nicht viel schneller als 30 fahren, sagt der Schultes, aber abends und nachts schon. Matthias Kreuzinger (CDU): „Wahrscheinlich fahren manche nachts mit 60 und 70 durch.“

Sodann gibt es die Geschäfte, die hauptsächlich im Kernbereich der Ortsdurchfahrt liegen. Dem Parkverkehr und den Fußgängern sei mit Tempo 30 gedient. Ebenso der Lebenshilfe, die in Heiningen mehrere Einrichtungen betreibt und deren betreute Menschen vielfach in der Ortsdurchfahrt unterwegs sind. Aufrecht kennt nur einen Nachteil von Tempo 30: Der Verkehr brauche dann etwas länger durch Heiningen. Aber in Zeiten, wenn man gar nicht schneller fahren könne, habe man das auch schon.

Gemeinderätin Doris Röhm (Frauenliste) unterstützt den Antrag stark. Die Ortsdurchfahrt solle für die Anwohner lebenswert sein, sie solle zum Verweilen einladen, und die Gemeinde investiere jetzt groß in die Gestaltung der Ortsdurchfahrt. Matthias Kreuzinger führt auch das Thema Sicherheit für den Hofkindergarten und an der Ausfahrt von den Weingärten an. Tempo 30 halbiere den Lärm, erklärt Rolf Reick (Freie Wähler). Er setzt noch eins drauf. Ob man nicht Tempo 30 nachts auf ganzer Länge für den Schwerlastverkehr kriegen könne? Holzheim habe das. „Unsere Ortsdurchfahrt ist vergleichbar mit Holzheim“, so Reick.

„Absolut“, nickt der Schultes. „Wir haben permanent Schwerlastverkehr.“ Auch Kreuzinger ist dafür, es zu probieren. Die Lastwagen seien schon ab 4 Uhr unterwegs und machten Lärm, weit vor dem Ende der Nachtfahrzeit um 6 Uhr.

Heiningen geht mit dem Abschnitt von der Kreuzung Mörikestraße bis Bezgenrieter Straße ins Rennen. „Das ist das alte Heiningen, das ist der historische Kern“, so Aufrecht. Anmerkung von Rolf Reick: Das hiesige Straßenverkehrsamt sei mit Tempo-30-Abschnitten offenbar knausrig. Es gebe so viele nicht in den Kreisgemeinden. Anderswo aber schon. Im Kreis Reutlingen sei Tempo 30 flächendeckend, weiß Michael Frei (Bürgerliste).