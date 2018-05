Heiningen Heiningen verliert Traditionsbetrieb

Heiningen / Inge Czemmel

Überraschung in Heiningen: Die Metzgerei Wagner an der Hauptstraße macht in wenigen Wochen zu.

Ja, warum denn? Viele Kunden der Metzgerei reagieren betroffen auf den Aushang, dass die traditionsreiche Metzgerei Wagner am 9. Juni zum letzten Mal die Ladentür öffnen wird. Die Tatsache hat im Ort schnell die Runde gemacht und seither reden sich Karl und Sibylle Wagner den Mund fusselig, um der Kundschaft ihre Beweggründe zu erklären.

Den Entschluss, in Rentennähe weniger arbeiten zu wollen, hat das Ehepaar – beide sind 61 Jahre alt – gemeinsam gefasst. Eigentlich war das Jahr 2020 für die Aufgabe der Metzgerei ins Auge gefasst, doch ein Zusammenkommen verschiedener Umstände hat dafür gesorgt, dass sich die Wagners schon jetzt entschlossen, die Metzgerei zu schließen. „Der Tod meines Bruders führte dazu, dass ich seinen Arbeitspart mit übernehmen musste“, erklärt Karl Wagner. „Wir stellen ja 80 Prozent unserer Wurstwaren selber her. Seither arbeite ich immer am Limit und durfte nicht ausfallen. Da arbeitet man als Selbstständiger dann eben auch, wenn es einem nicht so gut geht.“

Der Weggang einer Verkäuferin konnte ebenfalls nicht kompensiert werden. „Sobald jemand ausfällt, klemmt es, und es war in letzter Zeit alles zu viel“, erklärt Sibylle Wagner, und ihr Mann fügt als weitere Gründe hinzu: „Dann hatten wir auch die Baustelle in der Ortsdurchfahrt vor Augen, die im Sommer unser Geschäft erreichen wird und außerdem möchten wir auch mehr Zeit für die Familie haben.“ Zeit für das Enkelkind und auch Karl Wagners 87-jährige Mutter.

„Beruflich habe ich noch keinen speziellen Plan“, gesteht Karl Wagner, der jetzt erst einmal eine Auszeit genießen und sich erst dann Gedanken machen möchte. „Eine Stelle zu finden, ist in meiner Branche kein Problem“, sieht er die Sache völlig entspannt. Wehmut macht ihm nicht zu schaffen obwohl er in der Metzgerei aufgewachsen ist und sich eigentlich nie etwas anderes vorstellen konnte, als Metzger zu werden und den Betrieb der Eltern weiter zu führen.

Nach der Hochzeit im Jahre 1979 hatte Sibylle Wagner, die Steuerfachangestellte gelernt hatte, im Betrieb der Schwiegereltern eine weitere Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin absolviert. Bis 1996 wurde in der Metzgerei noch selbst geschlachtet. Als der neue Schlachthof in Göppingen eröffnete, diente der 1960 erstellte Anbau dann nur noch der Wurstherstellung. Grober Leberkäse, Schinkenwurst, die legendäre Gustav-Festwurst – die Kunden werden die Metzgerei und ihre Wurstspezialitäten vermissen.

Schultes hat noch Hoffnung

Bürgermeister Norbert Aufrecht bedauert die Entwicklung. Er sei ihm bekannt gewesen, dass die Wagners in wenigen Jahren in Rente gehen würden und bisher kein Nachfolger in Sicht war. „Dass die Metzgerei aber schon in wenigen Tagen schließen wird, war auch für uns eine überraschende Nachricht. Die Familie Wagner ist bis heute ein Heininger Traditionsbetrieb, der das Metzgerhandwerk noch als Arbeit mit hohem Qualitätsstandard versteht.“ Wenn er nun von den Wagners höre, dass man keine Metzger und auch kaum noch Fachverkäufer findet und deshalb selbst über die Belastungsgrenze hinaus arbeiten muss, „dann können wir die Entscheidung nachvollziehen, bedauern diese aber sehr. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass doch noch ein Nachfolger zu finden ist.“