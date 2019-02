Raser bremsen Heiningen will auf mehr Blitzersäulen setzen

Heiningen / Jürgen Schäfer

Wie kann man Autofahrer auf der langen Ortsdurchfahrt außerhalb des Zentrums bremsen? Auch Fahrradstreifen sind noch Thema.

Das Straßenverkehrsamt hat Heiningen Tempo 30 in der Ortsmitte in Aussicht gestellt. Das sieht der Gemeinderat positiv. Aber damit ist das Thema Geschwindigkeit auf der 1,1 Kilometer langen Ortsdurchfahrt noch nicht abgehakt. Der Gemeinderat wünscht sich Geschwindigkeitskontrollen, am besten Blitzer auf beiden Abschnitten.

Neue Blitzersäulen für Heiningen?

Bürgermeister Norbert Aufrecht hat bereits die Initiative ergriffen. Er hat bei der Verkehrsschau-Kommission des Kreises vorgefühlt, ob Heiningen nicht eine der neuen Blitzersäulen kriegen könne, um die Autofahrer an der langen Geraden Richtung Göppingen zu bremsen. Darüber kann man reden, sagt der Straßenverkehrsamtsleiter Manfred Gottwald. „Wir würden die Gemeinde unterstützen.“ Das Problem: Neue Blitzerstandorte sind auch immer eine Erweiterung, die logistisch bewältigt werden muss. Wieviele Kameras sind im Umlauf, wie oft kann jeder einzelne Standort bedient werden? Immerhin: Den neuen Blitzern sieht man es nicht an, ob eine Kamera drinsteckt – oder auch eine zweite, die in der Gegenrichtung blitzt. Bürgermeister Aufrecht weist auch noch auf einen technischen Umstand hin. Es müsse geprüft werden, ob die Strecke lang genug ist, dass der Blitzer die heranfahrenden Autos erfassen kann.

An der Strecke wird Gas gegeben

Dass an diesem Abschnitt zu schnell gefahren wird, ist für Gemeinderat Bernd Bräunle (CDU) keine Frage. Dort werde ortsauswärts Gas gegeben, an der Gabelung der Straßen nach Göppingen und Jebenhausen habe der Autofahrer schon 60, 70 km/h drauf, und am Ortsausgang noch mal zehn km/h mehr. „Ein Blitzer würde schon helfen, oder ein zusätzlicher Zebrastreifen“, sagte er bei der Verkehrsschau. Amtsleiter Aidia Scheiring hat Zahlen, die darunter liegen. Eine offene Messung mit dem „Smiley“ am Ortseingang habe ergeben, dass 85 Prozent der Autofahrer 61 km/h oder weniger fahren. Die Hälfte habe sich an die 50 m/h gehalten.

Die Lkw nachts bremsen

Matthias Kreuzinger (CDU) hat denselben Einruck wie Bräunle: „Von der Mörikestraße bis rauf wird sehr schnell gefahren. Sehr viele halten sich nicht an die 50.“ Er würde einen Blitzer begrüßen. „Das wäre effektiv.“ Bürgermeister Aufrecht weiß auch von Gesprächen mit einigen Anwohnern, dass sie mit einer Tempoüberwachung zufrieden wären. Das sähen sie als willkommene Alternative zu einem nächtlichen Tempo 30 vor ihrer Haustür, das der Gemeinderat mal auf gut Glück gefordert hat. Denn: „Das wirkt 24 Stunden.“

Wie ist es im südlichen Abschnitt, zwischend er Bezgenrieter Sraße und der alten Bahnlinie? Der Schultes hat den Eindruck, dass dort nicht so schnell gefahren werde wie ortsauswärts Richtung Göppingen. Da gebe es die Fußgängerampel, es sei für den Autofahrer weniger übersichtlich als auf der langen Geraden nach Göppingen. Michael Traub (Bürgerliste) widerspricht. „Vor allem nachts wird im Süden schnell gefahren“, deswegen tue es ihm weh, wenn man auf ein nächtliches Tempolimit dort verzichte. „Ab 18, 19 Uhr sei das so, und dort werde fast schneller gefahren als im Norden. Ein Blitzer, findet er, wäre auch dort interessant. Auch Kreuzinger gibt zu bedenken, ob man auch im Süden was machen wolle.

Rolf Reick (Freie Wähler) erinnert daran, dass er ein nächtliches Tempolimit speziell für Lkw gefordert habe, die machten schließlich den meisten Lärm. Schwierig, sagt Amtsleiterin Scheiring. Für den Autofahrer wäre die Verwirrung komplett, wenn es in der Ortsdurchfahrt verschiedene Tempolimits hätte: eins im Ortskern und eins außerhalb für Lkw in der Nacht. Claudia Schlürmann (Frauenliste) wüsste eine Lösung. Es gebe digitale Schilder, die könne man nachts anschalten für die Anzeige „30 für Lkw“.

Vom Tisch ist ein nächtliches Tempolimit auf den Außenästen noch nicht, dazu muss der Gemeinderat erst noch beraten. Kreuzinger stellt aber schon mal fest: „Dass wir aus Lärmschutzgründen Tempo 30 über die ganze Strecke kriegen, ist schwierig. Ich sehe keine Chance.“ Gefreut habe er sich, dass Heiningen Tempo 30 in einem größeren Kernbereich kriege. Das sei immerhin mehr als die Hälfte der Ortsdurchfahrt, verdeutlicht der Schultes.