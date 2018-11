Betreuung Heimaufsicht kontrolliert regelmäßig

Kreis Göppingen / SWP

Melanie Müller von der Heimaufsicht im Landratsamt schilderte dem Kreisseniorenrat die gesetzlichen Anforderungen, die alle 45 Alten- und Pflegeheime im Kreis erfüllen müssten. In der Regel werde jährlich mindestens ein Mal unangemeldet überprüft, ob die Verhältnisse bezüglich Hygiene, Dienstplänen, insbesondere aber die Qualität der Pflege in Ordnung ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisseniorenrats.

„Wir wenden ein Stichprobenprinzip an“, erläuterte die Mitarbeiterin des Landratsamts. „Über die Kontrollgänge wird ein Protokoll erstellt, das im Heim zur Einsichtnahme bereit gelegt oder ausgehängt werden soll.“ Jedes Pflegeheim müsse konkrete Vorgaben bei der Personalausstattung erfüllen. Gegenwärtig sind das in einer Tagschicht mindestens eine Pflegefachkraft pro 30 Bewohner, in der Nachtschicht eine für 45 Bewohner.

17 Einrichtungen hätten bisher keine Stellungnahme abgegeben, in welchem Stand sich die Anpassung der Einrichtung an die gesetzlichen Vorgaben der Landesheimbauverordnung befindet. Die Heimaufsicht sei auch für Beschwerden von Bewohnern oder ihren Angehörigen zuständig. Gegenwärtig würden 19 bearbeitet.

Der Vorsitzende des Kreisseniorenrates, Frieder Kauderer, betonte, dass die Ausbildung zur Kranken- oder Altenpflegerin unbedingt attraktiver gemacht werden müsse, wenn nicht die gesamte Struktur der Versorgung kranker und älterer Menschen zusammenbrechen soll.

Info Begründete Anliegen wegen eines Problems in einem Heim können per Mail an die Adresse me.müller@landkreis-goeppingen.de gerichtet werden.