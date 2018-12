Bad Überkingen Heftige Kritik an Till und Gerber

Bad Überkingen / Von Ralf Heisele

Der Bad Überkinger Rat ist erzürnt über Aussagen der Kreisräte.

Göppingens OB Guido Till und Kreisrat Felix Gerber haben sich mit ihrer Kritik am Oberen Filstal und an der Helfensteinklinik keine Freunde geschaffen: In der Bad Überkinger Ratssitzung am Donnerstagabend bekamen sie ordentlich eins auf die Mütze. Eugen Zoller war außer sich. „Für mich ist die Art und Weise unter aller Sau. Es ist eine Beleidigung für die Bevölkerung im Oberen Filstal.“ Vor allem der Vorwurf, aus dem Oberen Filstal würden „nur“ 18 Prozent der Kreis­umlage aufgebracht, erzürnte Zoller. „Die beiden Herren sollen auch mal nachdenken, dass ein großer Teil der Bevölkerung nach Göppingen einkaufen geht und so zum Wohlstand der Stadt beiträgt.“ Die Kreisräte im Oberen Filstal müssen sich laut Zoller „verarscht“ vorkommen. Da müsse im Kreistag sicherlich einiges geklärt werden. Auch Bürgermeister Matthias Heim versteht die Aussagen Tills und Gerbers nicht. „Das bringt nur Neid und Unfrieden.“

