Gestaltung Hecke statt Mauer am Rathausplatz

Hecke statt Mauer am Rathausplatz

Heiningen / Jürgen Schäfer

Intensiv hat der Heininger Gemeinderat über eine zwei- oder dreiteilige Mauer diskutiert, die den Rathausplatz zum Parkstreifen der angrenzenden Apotheke abgrenzen soll. Planer Manfred Mezger empfahl das wärmstens, damit der Platz nicht so dahinschwabbele.

Nicht jedem Gemeinderat leuchtete das ein. „Das macht den Platz künstlich kleiner“, wandte Michael Frei (Bürgerliste) ein. Oliver Grässle (CDU) findet den Platz durch die benachbarte Apotheke sehr gut gefasst. „Es wäre nur eine Abgrenzung zwischen Fahrzeugen.“

Nicht alle konnten zur ersten „Mauer-Demo“ kommen, deswegen wurde eine zweite anberaumt, bei der mit Platten und Bodenstrahler aufgezeigt werden sollte, wie hoch die Mauer bei 1,80 Metern hinter parkenden Fahrzeugen herauskommt und wie die Muschelkalk-Oberfläche in den Nachtstunden mutmaßlich wirkt.

Jetzt ist alles anders. Der Gemeinderat hat sich mit zehn gegen sieben Stimmen und bei zwei Enthaltungen für eine Hecke entschieden, die 1,80 oder auch zwei Meter hoch werden soll. Dann habe man nicht nur Steine und Granit auf dem Platz, er solle auch „Wohnliches ausstrahlen“, warb Kirsten Lorenz (Frauenliste). Man könne die Hecke ebenso illuminieren wie eine Mauer, befand Oliver Grässle (CDU). Dass sie außerdem Schall schlucke, wie Kirsten Lorenz anführte, war für ihre Fraktionskollegin Ilona Habdank kein Argument: das tue eine offenporige Mauer auch. Viel Profil sollte die Muschelkalk-Verblendung haben, die auch sonst rund ums Rathaus schon vorhanden ist oder noch kommen soll. Ilona Habdank: „Der optisch beste Reiz ist eine schöne beleuchtete Mauer.“ Für Matthias Kreuzinger (CDU) war dagegen eine Hecke an dieser Stelle schon das äußerste der Gefühle. „Die fügt sich optimal ein.“

Bürgermeister Norbert Aufrecht hielt eine grünes Element für unnötig. „Wir haben in Heiningen sehr viel Grün.“ Eine Hecke müsse man auch pflegen, und an einer so exponierten Stelle mehr als anderswo. Weiterer Einwand: Eine Hecke sehe nicht das ganze Jahr gleich aus, gab Ilona Habdank zu bedenken. „Im Sommer zu trocken, im Winter kahl.“ Und womöglich führe das zu Hinterlassenschaften von Hunden. Claudia Schlürmann (Frauenliste) plädierte für eine dauergrüne Hecke. Das sieht der Schultes als Ansatz für die spätere Entscheidung im Detail.