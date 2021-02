Die Haushaltsberatungen in Salach sind wie ein Vierteiler im Fernsehen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend war der zweite Teil dran, die Stellungnahmen und Anträge der Fraktionen. Eingebracht hatten Bürgermeister Julian Stipp und Kämmerin Barbara Fetzer das Werk im Dezember (siehe Info)...