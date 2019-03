Brauchtum Hausa im Narrenfieber

Rechberghausen / Maren Bertits

Bei trübem Wetter zog der närrische Lindwurm, und damit 32 Brauchtumsgruppen vom Oberen Tor in Rechberghausen los. Blaue, grüne oder rote Häser brachten Farbe in den grauen Nachmittag, an dem der 33. Rommzug in Rechberghausen startete. Die Besucher ließen sich trotz des trüben Wetters nicht aufhalten. Auch von weit her reisten die Gruppen an, so beispielsweise die Schlosszunft Tübingen.

Ob Teufel, Glücksbärchen, Einhorn oder Ananas. Die Zuschauerverkleidungen waren verschieden wie die Farben des Konfetti, das in großen Mengen durch die Luft flog. Auf einmal ertönte Musik aus der Ferne, die mit jeder Sekunde lauter wurde. „Ihr müsset glei klatscha und tanza wenn die Gugga kommet“, dröhnt es aus den Lautsprechern. Moderator Michael Heer kündigte damit die erste Gruppe, die Guggenmusiker Rommdreibr, an, die trotz kaltem Wind für ausgelassene Tanzlaune sorgten. Auch die Kindergärten, wie der Katholische Kindergarten Rechberghausen waren wieder dabei, in diesem Jahr verkleidet als Glückspilze. „Das ist heute die größte Truppe“, ergänzt Moderator Heer. Erzieherin Jasmin Nickel hat ihr Kostüm für den Umzug selbst genäht. „Ich habe drei Stunden Herzblut in das Kostüm gesteckt“, sie zeigt auf den roten Filz mit weißer Watte, die die Punkte auf dem Fliegenpilz darstellen. „Ich fand es schön, dass es nicht geregnet hat“, betont die 25-Jährige, die sich grüne Kleeblätter auf die Wangen gemalt hat.

Nicht zu vergessen sind auch die Tanzgruppen, wie zum Beispiel die jüngsten Tänzerinnen – die grün-weißen Lollipops – nach ihnen folgen die blau-weißen Rutscher und zum Schluss kommt die Tänzerinnen der Schlossgarde mit gelb-lilanem Kleid, die abwechselnd im Takt ihr rechtes und linkes Bein schwungvoll in die Luft streckten. Das diesjährige Grafenpaar – Reinhard Kirchner, Vizepräsident der Furchenrutscher und seine Frau Annemarie – fuhren im offenen Cabrio am Rathaus vorbei und warfen Bonbons in die Zuschauermenge.

Was das Wetter betrifft, drohte den meisten Zuschauer höchstens ein Konfettiregen oder Bonbonschauer, die Narren hatten Glück. Und deshalb waren bei allen Gruppen der Teufel los. Die Narrenzunft Jetztischdrdeifellos mit rot-schwarzem Häs und Teufelsörnern bestätigt dies sogar mit dem Namen. Auch Bürgermeisterin Claudia Dörner und ihre Kollegen fuhren in einem Wagen mit, auf dem der Erlebnishof Schlosshofsee Sonne, Strand und Cocktails verspricht. Deshalb waren auch die Bürgermeisterin und ihre Kollegen verkleidet wie im Sommerurlaub – mit Schwimmflügeln und -ring.

Den Mittelpunkt der insgesamt 32 Gruppen bildeten die Hästräger, die mit Stolz ihr Outfit präsentierten. Neben den Torhopfern, Dorfhexen und Waldgoischdr mit ihren grünen Gesichtern, trieben Gäste wie die Herbrechtinger Wasserratza Hex und die Esslinger Hästräger mit ihren Stadtwächtern und Altstadthexen ihr Unwesen, führten Kunststücke auf und warfen Konfetti in die Menge, während ihr Häs im Wind flatterte und die Haare in alle Richtungen flogen. Die Hexengruppen entführten ein paar weibliche Besucher. „Hexa, kommet ihr voran bei dem Wind?“, fragt Moderator Heer.

Am Ende des Umzuges angekommen, fuhr der Wagen der KJG Rechberghausen mit dem Motto „Bauarbeiter“ vor. Deshalb tanzten Arbeiter mit gelber oder orangener Weste hinter dem Wagen her. Das Schlusslicht bildete der Bauwagen Oberhausen mit dem Motto: „Air Bauwaga“ – „steiget alle auf, wir heben ab“, ergänzt Heer. Reinhard Kirchner war zum ersten Mal mit seiner Frau als Grafenpaar dabei und empfindet es als große Wertschätzung. „Ich erhoffe mir jedes Jahr für den Umzug nicht so viel, ich hoffe nur, dass es trocken bleibt bis zum Schluss“, betont der 73-Jährige. Von rund 200 Mitgliedern des Vereins halfen 120 beim Rommzug, „sei es beim Verkauf, Aufbauen oder Mitlaufen“, merkt Vizepräsident Michael Schilling an.

Im Anschluss an den Umzug ging die Feier im Zelt vor dem Rathaus, bei der Feuerwehr, sowie am unteren Kirchplatz noch weiter. Die Narren hatten Glück, denn erst zum Schluss begann es langsam zu tröpfeln.