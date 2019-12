Auch Brücken können Schulnoten bekommen – und zwar bei den Hauptuntersuchungen, die alle sechs Jahre Pflicht sind. Im Sommer waren einige Brücken in Mühlhausen wieder an der Reihe. Im August rückten die Prüfer des beauftragten Ingenieurbüros Geo-Teck aus Kirchheim an, um die Bauwerke unter die Lupe zu nehmen. Sie vergaben dabei Noten zwischen 2,2 und 4,0. Letztere ist die schlechteste Bewertung und die gab es gleich für zwei Brücken: Zum einen für jene über den Hohlbach, die sobald wie möglich saniert werden soll.

Aus dem Rat gab es allerdings Kritik an der Ausführung. Der von Prüfer Bernd Neumann angekündigte Einbau einer Stahlplatte gefiel Martin Heller nicht. Er befürchtete eine Lärmbelästigung, wenn Autos oder Traktoren über die Platte fahren würden. Das Ratsmitglied plädierte für einen Belag aus Beton. Bei der Ausschreibung sollen nun beide Varianten abgefragt und die günstigere dann ausgeführt werden.

Zu spät für Sanierung von Brücke in Mühlhausen

Die zweite Brücke, die bei der Prüfung durchgefallen ist, liegt im Gewann Sand und führt über die Fils. Deren Widerlager sind derart in Mitleidenschaft gezogen, dass eine Sperrung nötig ist. Für Prüfer Neumann macht eine Sanierung keinen Sinn mehr, zumal der Überweg auch kein Geländer hat. Anstelle der Brücke könne man eine Furt anlegen. Die weitere Vorgehensweise muss noch abgestimmt werden.

Drei weitere Brücken stehen besser da und bedürfen lediglich kleinerer Reparaturen. Am besten schnitt die Brücke in der Bahnhofsstraße mit der Note 2,2 ab. Dort müssen bisweilen Risse verfüllt, Fugen vergossen und die lockere Absturzsicherung neu verankert werden. Die Brücke in der Kirchstraße (Note 2,5) weist einige Hohlstellen am seitlichen Überbau auf. Auch sollte die längsseitig angebrachte Abdichtung erneuert werden. An der Brücke in der Brühlstraße stellten die Prüfer fest, dass dort das Geländer um etwa zehn Zentimeter zu niedrig ist. Johannes Küchle schlug vor, den Handlauf zu erhöhen.

Brücken-Sanierung kostet etwa 20 000 Euro

Alle vorgeschlagenen Maßnahmen seien nicht zwingend nötig, erklärte Neumann. Um aber die Brücken auf Dauer zu erhalten, solle man sie peu à peu sanieren. Der Experte schätzt die Sanierungskosten der drei Brücken auf 20 000 Euro. Bürgermeister Bernd Schaefer schlug vor, jährlich einen gewissen Betrag hierfür im Etat zur Verfügung zu stellen.