Fest Hattenhofen feiert den Weltkindertag

Hattenhofen / js

Der Weltkindertag in Hattenhofen stößt in neue Dimensionen vor. Initiatorin Rita Loesch hat ein neues Programm zusammengestellt und findet immer mehr Unterstützung. Vereine machen mit, der evangelische Pfarrer ist dabei, mehr als ein Dutzend Firmen spenden fürs Fest. Was noch gebraucht wird, sind Kuchenspenden.

Rund um eine Spielstraße, Hüpfburg und Rutschbahn können Kinder am Freitag, 1. Juni, von 14 bis 18 Uhr allerhand entdecken und ausprobieren. Da gibt’s einen Minibagger, dessen Greifarm man mit Fingerspitzengefühl dirigieren kann. Ein Profi gibt den Kindern Anleitung. Im Zelt liest Carola Weeger Krimis und andere Geschichten vor, die zu einer Art Schnitzeljagd führen. Dabei spielt auch ein Bus eine Rolle, den Frank & Stöckle stellt. Vorlesezeit ist auch in der Schulmensa. Denn: „Was gibt es Schöneres als Bücher, um die Fantasie anzuregen“, schwärmt Rita Loesch. In der Schule liegen auch Holzfiguren aus, die bemalt werden wollen. Sie stellen Mädchen und Jungs dar, die eine Weltkugel halten: das Emblem des Weltkindertags. Wenn Kinderhände sie ausgemalt haben, werden Eltern sie wetterfest machen und dann im Ort aufstellen: je zwei an die Ortseingänge, sechs im Kreisel. Rita Loesch und Bianca Huttenlocher haben einen Globus als Kostüm genäht. Damit zieht dann ein Maskottchen durch den Kindertag, zusammen mit einem Clown.

In der Sillerhalle turnt der Bär: Mutter-und-Kind-Turnen, Tennis, Judo und die Hiphop-Jugend stellen sich vor und laden zum Mitmachen ein. Nicht weniger als fünf Schminkerinnen stehen bereit, Kinder mit Glitzertattoos und anderem zu entzücken. Draußen wartet das Feuerwehrauto zum Mitfahren und der DRK-Rettungswagen mit seiner Technik. Ein Bobbycar-Rennen gehört wieder dazu, das Glücksrad auch. Gespannt sein darf man auf ein Katapult. Rita Loesch wünscht sich, dass an diesem „Brückentag“ Mamas und Papas Zeit haben.