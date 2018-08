Vandalismus Hakenkreuze in gekratzt – ein Racheakt?

Bad Überkingen / Ralf Heisele

Das Auto des Bad Überkinger Gemeinderats Da­niel Thurner ist vor seinem Haus in Unterböhringen zerkratzt worden – an allen vier Türen, am Heck, auf der Motorhaube und sogar auf dem Dach. Eindeutig sind einige Kratzer als Hakenkreuze zu erkennen. Sachschaden: rund 5000 Euro. Thurner hat den Vandalismus angezeigt und im Gemeinderat den Vorfall thematisiert. „Ich werte dies als einen Angriff auf mich als Gemeinderat und als Mandatsträger.“ Thurner will eine politisch motivierte Tat nicht ausschließen und fühlt sich von der Justiz „zu wenig geschützt“. Rückendeckung bekam er von seinen Ratskollegen und Bürgermeister Matthias Heim. Auch der Schultes wurde schon Opfer von Sachbeschädigungen und hat bisweilen „ein ungutes Gefühl, wenn man nach Hause kommt und nicht weiß, ob etwas passiert“. Reinhard Straub hofft, dass man den Täter schnell findet – „gerade auch wegen der Hakenkreuze“. Kritik übte Straub an den Behörden: Wenn man wisse, „dass nach Aktionen wie der Räumung“ etwas passieren könne, „dann muss die Polizei halt öfters im Ort kontrollieren“.

Am Montag war zum wiederholten Mal ein vermülltes Grundstück in Unterböhringen geräumt worden. Dabei wurden in einer vom Landratsamt per Eilverordnung anberaumten Räumaktion vier Container mit je 40 Kubikmetern Müll und ein Container mit Schrott entsorgt, was dem am Messie-Syndrom leidenden Grundstücksbesitzer nicht gefallen haben dürfte.

Der Leiter des Geislinger Polizeireviers, Jens Rügner, berichtete, dass der aufgebrachte Eigentümer einige Behördenmitarbeiter beleidigt hatte, worauf er ihm mittels einer Gefährderansprache deutlich gemacht habe, dass er unter Polizeibeobachtung stehe. Im Beisein von Bürgermeister Heim habe er dem Mann Aufenthaltsverbote an Gemeindeeinrichtungen oder dem Wohnhaus des Rathauschefs erteilt – dabei handelte es sich um jene Orte, die in der Vergangenheit schon von dem Mann heimgesucht wurden. Zudem seien die Kontrollfahrten in Bad Überkingen und insbesondere in Unterböhringen verstärkt worden. Der Geislinger Revierleiter hat den Staatsschutz eingeschaltet. Einen Verdächtigen gebe es noch nicht.