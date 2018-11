GZ-Aktion GZ-Aktion: Der Trauer ihren Raum geben

Kreis Göppingen / Stefanie Schmidt

Allerheiligen, Totensonntag, Volkstrauertag: November ist der Monat, in dem Tod und Trauer in der Öffentlichkeit immer wieder präsent sind. Dies ist aber eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt: „Sterben und Tod sind nach wie vor ein gesellschaftliches Tabuthema“, meint Karen Straubmüller vom Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser. Um so wichtiger sind die Angebote, mit denen der Hospizdienst Kinder, Jugendliche und Familien im Kreis Göppingen unterstützt, wenn sie ein Familienmitglied verloren haben.

Trauer ist individuell: Jeder Mensch gehe mit einem Verlust anders um, sagt Christine Lamparter, die zusammen mit Karen Straubmüller die Arbeit der zurzeit 25 Ehrenamtlichen des Hospizdienstes koordiniert. Eine Konstante gibt es aber doch: Die Trauer braucht ihren Raum im Alltag – doch oft fehlen in der Schule oder im Freundeskreis Ansprechpartner, mit denen die Betroffenen über ihre Gefühle sprechen können. Deshalb unterstützt der Hospizdienst nicht nur Familien, die akut von einem Trauerfall betroffen sind, sondern bietet auch Trauerbegleitung über einen längeren Zeitraum hinweg an – zugeschnitten auf die unterschiedlichen Zielgruppen.

Denn Kinder, Jugendliche und Erwachsene trauern unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse. „Kinder zeigen ihre Trauer mehr in ihrem Verhalten als Erwachsene“, erläutert Christine Lamparter. Manchmal zögen sie sich sehr zurück oder würden zeitweise richtig hyperaktiv. Doch die Trauer sei bei ihnen nicht die ganze Zeit präsent wie oft bei Erwachsenen. Lamparter spricht von „Trauerpfützen“, in die die Kinder immer wieder mit beiden Beinen hineinspringen, aus denen sie aber auch relativ schnell wieder herausfinden.

Wieder Lebensfreude finden

In der monatlich stattfindenden Trauergruppe für Kinder von sechs bis zwölf Jahren können die Mädchen und Jungen ihrer Trauer Ausdruck verleihen, ihre Gefühle mit anderen teilen. Dabei hätten sie oft auch Spaß miteinander und könnten wieder zu Zuversicht und Lebensfreude finden, erzählt Christine Lamparter.

Für Jugendliche bieten die Malteser zweimal im Jahr sogenannte Aktivtage an, bei denen sie zum Beispiel gemeinsam einen Kletterwald besuchen oder zusammen kreativ sind. Das Gruppenerlebnis mit Gleichaltrigen könne gerade für sie sehr befreiend und Anstoß für Gespräche sein, meint Karen Straubmüller. „Gerade Jugendliche tun sich oft besonders schwer, sich mit dem Thema Trauer auseinanderzusetzen“, fügt Christine Lamparter hinzu. Sie befänden sich sowieso in einer Lebensphase, in der sich viel verändert – angefangen vom eigenen Körper bis zum Selbstbild. Dazu komme, dass sie oft versuchten, die Eltern nicht mit ihrer Trauer zusätzlich zu belasten.

Das neueste Angebot des Hospizdienstes ist eine monatliche Trauergruppe für verwitwete Mütter und Väter. Sie stünden oft vor besonderen Herausforderungen, betont Straubmüller. Sie müssen für den Lebensunterhalt der Familie sorgen und sowohl mit der eigenen Trauer als auch mit der der Kinder fertig werden.

Auch in Schulen und Kindergärten bieten die Malteser in Krisenzeiten Beratungsgespräche für Pädagogen und Eltern an und veranstalten Präventivprojekte, um Kindern das richtige Rüstzeug für einen potenziellen Trauerfall mitzugeben.

Sämtliche Angebote stehen allen Betroffenen im Kreis Göppingen kostenfrei zur Verfügung. Von den Krankenkassen finanziert werden sie allerdings nicht. Deshalb ist der Hospizdienst für seine Arbeit auf Spenden angewiesen. Dies gilt auch für die Qualifizierung der Ehrenamtlichen, die auf ihre Aufgaben vorbereitet werden müssen.

Info Bei Fragen zum Angebot oder bei Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit ist der Kinder- und Jugendhospizdienst unter ☎ (0 71 61) 9 32 32 28 oder kinderhospizdienst.goeppingen@malteser.org zu erreichen.