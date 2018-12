NWZ-Aktion Gute Taten: Das sind die Spendenkonten

Kreis Göppingen / swp

Die NWZ-Aktion „Gute Taten“ geht in die 45. Auflage. Ab sofort kann gespendet werden. Es sollen dieses Mal 40 soziale Projekte im Landkreis gefördert werden.

Erneut rufen der Förderverein NWZ „Gute Taten“ und die Redaktion die Leser dazu auf, soziale Projekte im Landkreis im Rahmen der 45. Auflage der Aktion „Gute Taten“ zu unterstützen.

Die Spendenkonten und Daten sind am Ende des Beitrags unter dem Feld „Download“ zu finden.

Zahlreiche Vereine, Firmen und Chöre machen mit

Rund 200 000 Euro wollen Förderverein und Redaktion sammeln, um alle Antragsteller unterstützen zu können. Das Spendenkonto ist bereits mit 6000 Euro gefüllt. Und das Ergebnis des Vorjahres – 248 155 Euro – nährt die Zuversicht, dass wir es auch dieses Mal schaffen.

Skoda-Citigo wird verlost

Besonders freut sich der Vereinsvorsitzende, dass wieder ein Auto unter den Einzelspendern verlost werden kann. Das Auto-Team Göppingen hat wieder einen Skoda-Citigo gestiftet. „Ich bin froh und dankbar, das wir in den Geschäftsführern Heinz Bidlingmaier und Mike Wolz so großzügige Unterstützer haben“, so Bayer. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verlag und Redaktion stünden überzeugt und mit großer Leidenschaft hinter der Aktion und seien fest entschlossen, die 45. Auflage der „Guten Taten“ zu einem Erfolg zu machen.