Immobilien Gutachter künftig aus Göppingen

Albershausen / SWP

Die Gemeinde überträgt die Aufgaben des Gutachterausschusses durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt Göppingen. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig, wie die Gemeinde mitteilt. Bürgermeister Jochen Bidlingmaier erklärte, dass nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes der Einheitswert der Gebäude neu festgesetzt werden muss. Demnach werde für die Einheitsbewertung der Grundsteuer die rechtssichere Ermittlung der Bodenrichtwerte bis spätestens Ende 2024 gefordert. Dies müsse anhand von mindestens 1000 Kaufpreisfällen pro Jahr erfolgen. Eine solch hohe Anzahl an Kaufpreisfällen könne aber keine Gemeinde des Landkreises nachweisen. Dies führte zu einem Kooperationsangebot der Stadt Göppingen.

Die Kooperation habe die Auflösung des Gutachterausschuss in Albershausen zur Folge, sagte der Bürgermeister. Damit würde die Stadt Göppingen diese Aufgaben übernehmen. Albershausen könne maximal drei Gutachter vorschlagen. Diese müssen ihre Kompetenz durch einen Grundkurs für Gutachter und jährliche Weiterbildungen nachweisen. Die Kosten für Albershausen betragen etwa 1,50 Euro pro Einwohner. Die Bodenrichtwerte zum 31. Dezember 2018 müssten aber noch in Albershausen ermittelt werden. Die Stadt Göppingen werde zunächst die Kooperation mit Uhingen testen, da hierfür bereits das Personal zur Verfügung stehe. Mit der Unterzeichnung des Vertrages sei frühestens im zweiten Halbjahr 2019 zu rechnen, erläuterte Bidlingmaier. Hauptamtsleiterin Ilka Sieder ergänzte, dass die Antragsteller von der Stadt Göppingen künftig den exakten Aufwand für die Erstellung eines Gutachtens in Rechnung gestellt bekommen.