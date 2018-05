Infrastruktur Gut aufgestellt für die kommenden drei Jahrzente

Ottenbach / Iris Ruoss

Die Friedhofsneugestaltung läuft in Ottenbach auf vollen Touren. Wo derzeit noch Bagger stehen, Erdhügel dominieren und neue Wege angelegt werden, soll bis zum 25. Juni, dem Eröffnungstag, alles fertig sein. Mit der Überplanung und Neuausrichtung des Friedhofes stellt sich Ottenbach der veränderten Bestattungskultur und rüstet sich für die kommenden drei Jahrzehnte.

Rund 20 Tote werden in Ottenbach jährlich bestattet. „60 Prozent sind mittlerweile Urnenbeisetzungen“, erklärt Bürgermeister Oliver Franz. Platz für neue Erdgräber gab es schon vor zehn Jahren keinen mehr, inzwischen wurde neuer Platz geschaffen, so dass die Gemeinde für Erdbestattungen in der Zukunft gut aufgestellt ist. Die damals errichteten Urnenstelen, mit 63 Plätzen, sind voll belegt. „Wir brauchen dringend weitere Urnengräber“, sagt Franz, denn die Nachfrage nach den pflegeleichten Bestattungsarten steige weiter.

Schon im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat vier Friedhöfe besichtigt und schnell war klar: Die Planung ist schwierig, es gibt mittlerweile viele Lücken zwischen den Erdgräbern durch Grab­auflösungen. Das Ziel: Es sollten neue Bestattungsformen geschaffen und die bestehenden Erdgräber mit eingebunden werden, sozusagen eine Lösung aus einem Guss.

Nach sieben Wochen Umbauzeit hat sich einiges getan und das Interesse an der öffentlichen Baustellenbegehung war mit knapp 40 Teilnehmern groß. Der Hauptweg wurde gepflastert, zwischen Technikgebäude und Eingangsbereich wird ein neuer Weg angelegt, der Weg zu den bestehenden Stelen verbreitert und mit einem Tor an der Nordseite ein Zugang geschaffen. Die Thujahecke rund um den Friedhof wurde gerodet und durch eine Hainbuchenhecke ersetzt.

An der Nordseite wurden zehn neue Urnenstelen mit 80 Plätzen errichtet. Ein stilisierter Bachlauf mit Nord-Südausrichtung wird noch angelegt, dort entstehen weitere 108 Urnenplätze. Zwei weitere Baumurnenfelder werden angelegt, die nochmals 72 Bestattungsplätze schaffen. „260 Urnenplätze entstehen, die Flächen sind noch erweiterbar“, erklärt Landschaftsplanerin Sonja Wahl.

In rund 20 Jahren werden viele Erdgräber aufgelöst sein, dann soll die Freifläche in Richtung Kirchbühlstraße gärtnerisch gestaltet werden. 175 000 Euro investiert die Gemeinde in die Friedhofsneugestaltung. „Wir liegen derzeit sowohl im Kosten- als auch Zeitrahmen“, erklärt Oliver Franz.