Service Gruibingen schafft Parkplätze

Gruibingen / Jürgen Schäfer

Parken kann man dort schon länger. Die Gemeinde Gruibingen hat in der Königstraße ein größeres Grundstück gekauft, das im hinteren Teil für Seniorenwohnungen gedacht war. Da sei nichts Konkretes in Sicht, aber die Idee sei nicht ad acta gelegt, sagte Bürgermeister Roland Schweikert im Gemeinderat. Das Landratsamt fordere nun, dass man Parkplätze ausweist, wenn es so genutzt wird. Dem kommt der Gemeinderat nach. 21 sollen es sein, und dem Schultes sind sie wichtig. „Parkplätze fehlen im ganzen Ort, es wird überall hingeparkt.“ Auch Anlieger könnten das Angebot nutzen. „Muss man die Parkzeit begrenzen?“, fragte Bernd Lebender. Nicht nötig, findet der Schultes. Man kriege auch wieder Parkplätze ums Rathaus. Und wenn einer ein Auto ohne Zulassung abstelle, was schon geschehen sein soll, sei das ein Spezialproblem. Der hintere Teil des Grundstücks ist als Baulager genutzt worden. Das sei jetzt wieder geräumt, bis auf ein „bissle Humus“.