Der Gemeinderat in Rechberghausen hat den Vorentwurf für das Landschaftsprojekt Erlenwiesen einstimmig genehmigt und das Büro Fischer + Partner aus Reichenbach mit der Planung beauftragt. Die Baukosten für den Park am Marbach in der Ortsmitte schätzt die Verwaltung auf 692 000 Euro, das Honora...