Verwertung Grüngutplatz wird teurer

Albershausen / SWP

In Albershausen wird ein Platz zur Sammlung von Grüngut gebaut. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung und segnete auch gleich die vorgestellte Ausführungsplanung ab. Bürgermeister Jochen Bidlingmaier begrüßte dazu Thomas Beckel vom Büro Kompakt. Nach den Kommunalrichtlinien des Bundes sei es möglich, einen Zuschuss für den Umbau des Platzes zu beantragen, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht. Deshalb wurde zwar der Baubeschluss gefasst, die Ausschreibung darf jedoch erst nach dem Zugang des Zuwendungsbescheides vorgenommen werden. Dies hat zur Folge, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden kann.

Sollte die Maßnahme jedoch zuschussfähig sein, werde die Gemeinde Albershausen 40 Prozent der Kosten erstattet bekommen, erläuterte der Schultes. Der Antrag muss bis Ende März gestellt werden. Erst nach Ablauf dieser Frist wird über die Anträge entschieden. Damit könne mit dem Förderbescheid erst im Mai gerechnet werden. In der Umbauphase müsse auch auf die Eidechsen geachtet werden. Diese dürfen durch den Einsatz schwerer Geräte nicht gestört werden.

Gemeinderat Hermann Weiler (FWS) erkundigte sich nach den Vorgaben für die Zuschussgewährung. Bidlingmaier erläuterte, dass die Asphaltschicht aus 40 Prozent recyceltem Material bestehen muss. Die Gemeinde Albershausen sei bereit, eine sehr hohe Summe zu investieren, um den Grüngutsammelplatz der Bevölkerung weiterhin zur Verfügung stellen zu können. Sehr viele andere Gemeinden verwiesen ihre Bürger auf die landkreiseigenen Plätze. Im Hinblick auf die hohen Umbaukosten solle man auf einen möglichen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent der Gesamtkosten nicht verzichten, appellierte er.

Thomas Beckel vom Planungsbüro „Kompakt“ aus Ötisheim erläuterte die Planung. Der Umbau des Platzes stellt in erster Linie einen Beitrag zum Umweltschutz dar. Der Grüngutplatz von Albershausen kann nicht an eine Kanalisation angeschlossen werden. Deshalb muss die Sammlung von holzigem Material und dem Grünschnitt an unterschiedlichen Stellen erfolgen. Der Grünschnitt muss in einer extra dafür in den Boden eingelassenen Betonbox gesammelt werden, damit das Abwasser in einem gesonderten Tank gesammelt und dann entsorgt werden kann. Die Entwässerung der Lagerfläche für das verholzte Material ist über eine Sickermulde zulässig.

Gemeinderat Hermann Weiler (FWS) hatte auf den landkreiseigenen Sammelplätzen festgestellt, dass der asphaltierte Boden bei Nässe mit einer Dreckschicht überzogen sei. Von den Umbaumaßnahmen habe man sich vor Ort eher eine Verbesserung dieser Situation versprochen. Er bat, auch die Geruchsproblematik nicht außer Acht zu lassen. Beckel erläuterte, dass bei Regen die Nässe bislang in den Boden versickern konnte. Gerade dies soll mit dem Umbau aber verhindert werden. Um Geruchsprobleme zu vermeiden, dürfe auf dem Platz nicht mehr kompostiert werden.

Gemeinderat Martin Kaess (FWS) hielt entgegen, dass früher das Material auf dem Platz auch kompostiert wurde. Dabei habe es jedoch nie Geruchsprobleme gegeben. Der Planer Thomas Beckel wird im Genehmigungsverfahren das Häckseln des Materials mit aufnehmen, verspricht die Gemeinde. Der Abfallwirtschaftsbetrieb möchte dies eigentlich nicht. Man solle jedoch auf keinen Fall versäumen, dies mit genehmigen zu lassen. Würde man auch das Kompostieren des Materials vorsehen, dann wären die Anforderungen an den Umbau des Platzes ungleich höher. Die Umbaukosten des Platzes errechnen sich auf 187 000 Euro.

Gemeinderat Hermann Weiler (FWS) fragte, auf welche Änderungen die Kostensteigerung zurückzuführen ist. Alexander Schaupp erinnerte daran, dass man im Technischen Ausschuss beschlossen hatte, die größere Fläche asphaltieren zu lassen. Dies führe zu den Mehrkosten in Höhe von 30 000 Euro. Diese müssen im Haushalt 2019 nachfinanziert werden. Die restlichen Kosten sind bereits im Haushalt 2018 finanziert.

Thomas Beckel erläuterte, dass das Tor zum Grüngutsammelplatz in der Planung etwas weiter zurückversetzt wurde, da von der Genehmigungsbehörde die Forderung nach genügend Aufstellfläche vor dem Tor kommen wird. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Maßnahme auszuschreiben.