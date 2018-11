Abfall Grüngutplätze öffnen länger

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Mit einem klaren „Ja, aber ...“ hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistags gestern Nachmittag den Plänen des landkreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) zugestimmt, die Öffnungszeiten der Grüngutplätze zu ändern. Ja sagte die überwiegende Mehrheit der Kreisräte zu Verbesserungen, sprich zusätzlichen Öffnungszeiten. Den Daumen senkten die Lokalpolitiker allerdings bei den vorgesehenen Änderungen, die in ihren Augen Verschlechterungen darstellten.

Glücklich waren mit der Entscheidung auch die extra angereisten Bürgermeister von Hattenhofen, Jochen Reutter, und Böhmenkirch, Matthias Nägele. Sie hatten schon zuvor die geplanten Änderungen in ihren Gemeinden kritisiert. In Böhmenkirch hätte der „Dienstleistungsabend“ in den Sommermonaten abgeschafft werden sollen, in Hattenhofen wollte der AWB den Platz samstagvormittags wegen zu wenig Nutzern gar nicht mehr öffnen. Doch diese Änderungen sind nun erst einmal vom Tisch.

Nicht geändert werden vorläufig auch die Öffnungszeiten von jenen Grüngutplätzen, die am Samstagvormittag geöffnet haben. In der Verwaltungsvorlage hieß es, sie sollten künftig erst um 10 Uhr die Pforten öffnen – doch es bleibt bei 9 Uhr. Einer geplanten Schließung des Kuchener Platzes am Freitagvormittag stimmte der Ausschuss ebenfalls nicht zu. Anders hingegen bei diesem erweiterten Angebot: Alle Plätze haben künftig in der Zeit zwischen 15. Februar und 31. März an einem zusätzlichen Nachmittag geöffnet (siehe Infobox).

Diskutiert wurde auch über den Gestank, für den der Rechberghäuser Platz sorgte. Während AWB-Chef Dirk Hausmann davon ausging, dass die Ursache der Geruchsbelästigung „an einigen wenigen Plätzen“ von den Unmengen Fallobst ausging, die in diesem Jahr angeliefert wurden, bezweifelte Martina Zeller-Mühleis (Grüne) – selbst Rechberghäuserin – dies. „Ich glaube das immer noch nicht mit den Äpfeln“, sagte sie. Der Geruch sei auch nicht süßlich gewesen, sondern „furchtbar“. Sie widersprach Hausmann auch in Bezug auf die „wenigen Plätze“. Nicht nur einige Wohngebiete seien betroffen gewesen, „es war der ganze Ort und darüber hinaus“.

Erst im vergangenen Jahr hatte der Kreistag die neue Grüngutkonzeption beschlossen. Seit Anfang dieses Jahres sind nun alle zwölf kreiseigenen Grüngutplätze in Betrieb.