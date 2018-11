Wirtschaft Grünes Licht für neues Gebiet

Lauterstein / cb

Einstimmig haben die Gemeinderäte von Lauterstein in ihrer jüngsten Sitzung dafür plädiert, dem Flächennutzungsplan 2035 in seiner aktuellen Form zuzustimmen. Bürgermeister Michael Lenz und sein Stellvertreter Konrad Rühle wurden ermächtigt, bei der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes im Dezember für das interkommunale Gewerbegebiet in der Größe von 28 Hektar zu stimmen – so wie es im Regionalplan vorgesehen ist.

Strittige oder schwierige Themen wie etwa „welche Gewerbetypen werden angesiedelt“ oder die forst- und naturschutzrechtlichen Belange würden im Anschluss in den nachgelagerten Verfahren berücksichtigt. „Dafür gibt es bereits einen Zweckverband, der das plant und diskutiert“, informierte Lenz. Der Zweckverband setze sich einen sorgsamen Umgang mit den Flächen zum Ziel.