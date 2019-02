Gemeinderatswahl Grüne treten erstmals in Heiningen an

Heiningen / SWP

In Heiningen tritt eine Grüne Liste bei der Gemeinderatswahl an. „Wir haben uns gewundert, dass Heiningens Gemeinderat sich nicht geäußert hat gegen die Erhöhung der Müllverbrennung“, so Achim Hundsdörfer in einer Pressemitteilung. Ausdrücklich begrüßt worden sei von allen Bewerbern die offensichtlich feste Entschlossenheit, die Lärmbelästigung und die Gefahren zu reduzieren, die von der Landesstraße mitten durch den Ortskern ausgehen. In einer lebhaften Diskussion bei einer Infoveranstaltung sei deutlich geworden, dass die neuen Kandidaten mehr ökologische Zukunftsorientierung, mehr Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer, sozialen Wohnungsbau, eine einladende Gestaltung des Ortskerns und verbesserte Nahversorgung anstrebten. Mit Hilfe einer von Bürgerinnen und Bürgern getragenen Nachhaltigkeitswerkstatt könnten, so die Kandidaten, Schwachpunkte analysiert und zukunftsfähige Projekte in die Tat umgesetzt werden. Wichtig sei ihnen auch die Teilhabe von Menschen aller Generationen.

Nominiert wurden für die Liste von Bündnis 90/Die Grünen Johannes Gessler (Azubi Abwassertechnik), Achim Hundsdörfer (Diplombetriebswirt), Thomas Keller (Konstrukteur), Markus Kern (Ingenieur), Jörg Mahler (Lehrer) und Rainer Vogl (Arzt).