Bündnis 90/Die Grünen im östlichen Schurwald haben auf der Nominierungsversammlung in Rechberghausen die inhaltliche Ausrichtung zur Kommunalwahl diskutiert und die Kandidatenlisten für die Wahlen zum Gemeinderat und Kreistag aufgestellt. Für den Kreistag kandidieren im Wahlkreis V (Rechberghausen, Wangen, Adelberg, Börtlingen, Birenbach und Wäschenbeuren): Martina Zeller-Mühleis aus Rechberghausen, David Catenazzo aus Wäschen­beuren, Ruth Kjer aus Wangen sowie Jürgen Hamann aus Göppingen.

In den vergangenen Jahren konnten die grünen Gemeinderätinnen viele Akzente setzen und Themen anstoßen, unter anderem „Rechi“, das E-Bürgerauto, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Beispiele seien das Ein-Euro-Busticket für Fahrten in Rechberghausen und die Kooperation in der Jugendarbeit mit dem SOS Kinderdorf Göppingen. Deshalb treten die Grünen im östlichen Schurwald auch in diesem Jahr wieder mit einer eigenen grünen Liste an, die von den drei amtierenden Gemeinderätinnen angeführt wird. Als Kandidaten für den Gemeinderat wurden auf der Versammlung nominiert: Martina Zeller-Mühleis, Sieglinde May, Simone Göser, Lea Diem, Rüdiger Höwler, Claudia Diem, Stefan Ripp und Heinz Mühleis.

Erstmals treten in Wäschenbeu­ren Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen zur Gemeinderatswahl an. „Die vier jungen Bewerber haben den Willen, die Zukunft Wäschenbeurens aktiv in die Hand zu nehmen“, teilen die Grünen mit. Als Kandidaten wurden nominiert: David Catenazzo, Lucas Wahl, Michael Grassl und Sebastian Schmitt.