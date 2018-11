Soziales Große Not auf dem Wohnungsmarkt

Große Not auf dem Wohnungsmarkt

Kreis Göppingen / Susann Schönfelder

Landkreis, Kommunen, Mieterschutzbund und die Freien Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm: Bezahlbarer Wohnraum ist rar geworden, Menschen mit geringem Einkommen finden kaum mehr geeignete und erschwingliche Wohnungen. Das betrifft längst nicht mehr nur die Metropolen in Deutschland, sondern auch Städte mittlerer Größe. Und es betrifft längst nicht mehr nur einkommensschwache Menschen, sondern immer mehr Bevölkerungsgruppen. „Man spricht über die Wohnungsnot jedoch erst, seit das Problem im Mittelstand angekommen ist“, sagte Udo Casper, Vorsitzender des Deutschen Mieterbunds Esslingen-Göppingen und Landesgeschäftsführer, kürzlich bei einem Fachtag zum Thema bezahlbarer Wohnraum. Das Thema brennt unter den Nägeln, dies wurde bei der Diskussion deutlich. Stellen doch steigende Mieten mehr und mehr ein Armutsrisiko dar.

„Krass verschimmelt“

Rudolf Dangelmayr, Sozialdezernent des Landkreises, machte deutlich, dass das Sozialrecht ein „angemessenes, bezahlbares Wohnen“ garantiere, es müssten Mindestbedingungen an Bewohnbarkeit, Gesundheit und Sicherheit erfüllt seien. Aber: „Die Rea­lität weicht mittlerweile davon ab“, weiß der Sozialdezernent. Erst im Oktober berichteten Haupt- und Ehrenamtliche beim Runden Tisch Asyl über teils unhaltbare Zustände. Vermieter nutzten die Not der Flüchtlinge aus und böten Wohnraum an, der diesen Namen nicht verdiene. „Wohnungen ohne Fenster und krass verschimmelt“, wusste die Göppinger Integrationsmanagerin Johanna Dürr aus eigener Anschauung zu berichten.

Dangelmayr unterstreicht, dass die akute Wohnungsnot durch den Flüchtlingsstrom verschärft wurde, aber nicht die Ursache ist. Vielmehr belege die Prognos-Studie, dass zwischen 2011 und 2015 landesweit 88 000 Wohnungen weniger gebaut wurden als man brauchen würde und vor allem der soziale Wohnungsbau viele Jahre vernachlässigt wurde. „Das schlägt sich natürlich auch im Landkreis nieder“, sagt der Dezernent. Neben vielen anderen Menschen seien eben auch Asylbewerber auf der Suche nach einer Wohnung: „Wir haben derzeit 1100 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften, davon sind 600 auszugsberechtigt.“

Sozialbetreuer unterstützen diese Menschen, privaten Wohnraum zu finden, auch Ehrenamtliche aus den Kirchen fungierten als Türöffner bei Vermietern. Dangelmayr kann auch Erfolge vermelden: Im Jahr 2016 bekamen 642 Flüchtlinge eine Wohnung, 2017 waren es 984, in diesem Jahr wurden bisher 645 vermittelt. „Wir sind auch dabei, unsere Gemeinschaftsunterkünfte anzuschauen, umzuwidmen und den Kommunen entweder zum Kauf oder zum Vermieten anzubieten“, nennt der Sozialdezernent eine Lösung, das Problem in den Griff zu bekommen. Städte und Gemeinden seien nämlich verpflichtet, für die Anschlussunterbringung zu sorgen. „Göppingen und Geislingen sind da Vorreiter und haben da am meisten geleistet“, lobt Dangelmayr und erklärt, dass eine Arbeitsgruppe mit Landkreisverwaltung und Bürgermeistern dabei ist, einen Weg zu finden, wie die Lasten gerecht verteilt werden.

Das hört Almut Cobet, Göppingens Erste Bürgermeisterin, sicher gern. „Viele Umlandkommunen kommen dieser Aufgabe nicht nach“, beklagt sie. Doch nicht nur die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen schlage bei ihr „sehr prominent“ auf, sondern auch die Unterstützung Obdachloser. „Wir sind dran, menschenwürdige Wohnungen zu finden“, unterstreicht die Bürgermeisterin. „Bei uns tut sich viel, es wird an allen Ecken gebaut.“ Man sei dabei, neue Baugebiete voranzutreiben, aber auch Baulücken zu schließen.

Cobet hat vor allem auch Leerstände und zweckentfremdeten Wohnraum im Blick. Es gebe zwar aktuell keine Erhebungen in diese Richtung, aber durchaus Gedankenspiele, eine Satzung gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen zu erlassen und im Falle eines Falles auch Zwangsgelder gegen den Eigentümer zu verhängen.

Wohnraum bereit zu stellen und damit die Wohnungsnot zu bekämpfen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, betont die Erste Bürgermeisterin. Wohnungseigentümern komme dabei angesichts der grundgesetzlich geregelten Sozialverpflichtung von Eigentum eine besondere Rolle zu. „Natürlich müssen Fehl­entwicklungen korrigiert werden“, betont Cobet. Besondere Mietportale wie airbnb oder monteurzimmer.de stellten keinen rechtsfreien Raum dar, sondern müssten sich an geltende Vorschriften, vom Baunutzungsrecht bis zum Steuerrecht, halten. „Erfahren wir von möglichen Unregelmäßigkeiten, müssen wir genau hinschauen“, machte die Erste Bürgermeisterin deutlich. Grundsätzlich müsse die Wohnungsfrage „im breiten gesellschaftlichen Dialog“ diskutiert werden. Eine Göppinger Wohnraum-Allianz ins Leben zu rufen, könnte ein gangbarer Weg sein, mit dem sich alle Teilnehmer des Fachtags anfreunden konnten.