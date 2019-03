Unwissenheit und falsche Angaben lösen im Böhmenkircher Gemeinderat eine heftige Schuldebatte aus.

Kaum hatte die Sitzung des Böhmenkircher Gemeinderats am Mittwoch begonnen, da schlugen die Wogen schon hoch. Auslöser war die Nachricht von Bürgermeister Matthias Nägele, dass die Werkrealschule nicht erst 2020, sondern schon in diesem Sommer ausläuft. Da zum Schuljahresende vier Schüler die achte Klasse verlassen, sinke die Zahl der Schüler auf zwölf. Damit sei die Mindestzahl von 16 Schülern weit unterschritten. Das Schulamt habe daher die vorzeitige Auflösung der Werkrealschule angeordnet. Die Eltern seien bereits informiert, die verbliebenen Schüler würden auf andere Schulen in Steinheim, Donzdorf und Geislingen wechseln, erläuterte Nägele. Im Gremium löste nicht nur das das Empörung aus.

