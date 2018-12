Leitartikel Helge Thiele zum Zwischenergebnis der „Guten Taten“ Großartiges Engagement

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Diese gute Nachricht passt nicht nur wunderbar zum bevorstehenden Weihnachtsfest. Sie ist auch dazu geeignet, die 45. NWZ-Aktion „Gute Taten“ nach den Feiertagen und im neuen Jahr weiter zu beflügeln. Das großartige Engagement unserer Leserinnen und Leser, vieler Initiativen, Vereine, Unternehmen, Kulturschaffender, Gastronomen und weiterer Gruppen oder Einzelpersonen hat dazu geführt, dass kurz vor Heiligabend der Kontostand der Aktion bei 131 000 Euro liegt.

Für diese beeindruckende Summe sei allen gedankt, die einen Beitrag dazu geleistet haben. Der ehrgeizige Weg, an dessen Ende die Förderung von insgesamt 40 wichtigen sozialen Projekten im Landkreis stehen soll, ist damit schon ein gutes Stück zurückgelegt. Und natürlich geht es weiter, denn das Ziel ist trotz aller Freude über den tollen Zwischenstand noch nicht erreicht. Aber schon jetzt steht fest: In den kommenden Wochen wird es noch viele Veranstaltungen und Ideen geben, um das Spendenbarometer weiter steigen zu lassen.

Auch die 45. Auflage der „Guten Taten“ zeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis ist, wie groß die Solidarität mit jenen ist, die auf Unterstützung angewiesen sind und welche Kreativität die Bürger an den Tag legen, um für den nötigen Schwung bei der Aktion zu sorgen.

Das Schöne daran ist die doppelte Freude – sie ist zu finden bei denen, die mit Hilfe der großzügigen Spenden ihre wertvolle Arbeit für die Gemeinschaft fortsetzen oder ausbauen können, es gibt sie aber auch bei denen, die in der Lage sind zu helfen und dies gerne und in großer Demut tun.

Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn die einen die anderen unterstützen. Wenn die Nächstenliebe stärker ist als Neid und Hass, Egoismus und Achtlosigkeit. Das wiederum ist auch der Kern der Weihnachtsbotschaft, die in den kommenden Tagen gelesen, gehört und erzählt wird. Wer die „Guten Taten“ unterstützt, setzt diese Werte in konkretes Handeln um – und stellt fest, dass es gar nicht so schwer ist, Hilfe zu leisten. Jeder tut dies nach seiner Facon und seinen Möglichkeiten. Wenn sich alle zusammen für dasselbe Ziel engagieren, ist man mitunter sehr überrascht und beseelt, was man erreichen kann. Eine ganze Menge nämlich. Verlag und Redaktion der NWZ freuen sich auf den weiteren Verlauf der Aktion „Gute Taten“ und sagen ganz herzlichen Dank!