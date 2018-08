Fest Grombiera ohne Ende

Ottenbach / swp

Zum sechsten Mal veranstaltet der Förderverein Ottenbacher Vereine am 8./9. September das Grombierafescht. Auf dem Dorfplatz beim Rathaus stehen an diesem Wochenende Gerichte rund um die tolle Knolle im Mittelpunkt – ob Brat-, Folienkartoffeln, Kartoffelpuffer oder -suppe und vieles mehr. Los geht es am Samstagabend um 17 Uhr, am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, um die Mittagszeit spielt der Musikverein Ottenbach. Auch weitere Einsatzmöglichkeiten der Kartoffel werden ausprobiert, wie Kartoffeldruck und mehr. An einer Schießbude können Große und Kleine ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Für die drei schwersten Kartoffeln werden Preise ausgelobt.