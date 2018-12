Gesundheit Grippewelle läuft erst an: Bisher zwei Fälle im Kreis

Grippewelle läuft erst an: Bisher zwei Fälle im Kreis

Kreis Göppingen / Susann Schönfelder

Hohes Fieber, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit: Die Grippewelle rollt allmählich an. „Aktuell wurden in Baden-Württemberg – in der Kalenderwoche 49 – 46 Influenzafälle gemeldet“, teilt Julia Schmalenberger, Pressesprecherin des Landratsamts, mit. Im Kreis Göppingen gab es bisher zwei laborbestätigte Grippefälle. Dabei handelte es sich um einen Erwachsenen und ein Kind, beide waren nicht geimpft. Ein Krankenhausaufenthalt war jedoch bei beiden Patienten nicht erforderlich.

Im vergangenen Winter fiel die Grippewelle ungewöhnlich schwer aus: In Baden-Württemberg gab es mehr als 35 000 laborbestätigte Fälle, im Landkreis Göppingen waren es 440.

Lohnt es sich denn jetzt noch, sich mit einem Pieks vor der Erkrankung zu schützen? Schmalenberger: „Soweit noch Impfstoffe bei den Ärzten zur Verfügung stehen, lohnt es sich grundsätzlich auch jetzt noch, sich impfen zu lassen, da die Grippewelle erst im Anlaufen ist und die Impfung bereits nach sieben bis 14 Tagen Tagen wirkt.“ Die Infektionszahlen stiegen meist erst im Januar oder Februar stark an. Jedoch ist eine Impfung derzeit gar nicht selbstverständlich: Das Sozialministerium habe Anfang Dezember mitgeteilt, dass momentan die flächendeckende Versorgung mit Influenza-Impfstoff nicht sichergestellt ist, sagt die Pressesprecherin des Landratsamts. Daher dürften derzeit auch Impfstoffe, die primär nicht für den deutschen Markt zugelassen seien, in Verkehr gebracht werden.

„Wir warten derzeit auf 20 000 Impfdosen aus Frankreich“, sagt Philipp Wälde, Inhaber von Apotheken in Bartenbach und Rechberghausen sowie Vertreter der Landesapothekerkammer. Auch in Österreich habe man angeklopft – bisher vergeblich. „Es gibt absolut keinen Impfstoff mehr“, sagt Wälde. Es sei fraglich, ob Baden-Württemberg aus anderen Bundesländern oder Nachbarstaaten Nachschub bekomme. „Den Engpass gibt es seit vier Wochen. Wir müssen unsere Patienten vertrösten“, berichtet der Apotheker.

Gründe für den mangelnden Impfstoff könnte eine erhöhte Impfbereitschaft sein. Oder die Krankenkassen hätten sich erst sehr spät mit einem Vertragspartner geeinigt. „Impfstoff kann man auch nicht so schnell nachproduzieren“, betont Wälde.

Um gar nicht erst krank zu werden, empfiehlt das Gesundheitsamt vitaminreiche Ernährung und regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Dabei sollte man auf angemessene Kleidung achten, so dass man nicht schwitzt oder friert. Grundsätzlich könne man versuchen, sich und andere in der Erkältungszeit zu schützen, indem man größere Menschenansammlungen mit engem Kontakt meidet. Aber auch das Händeschütteln sollte man, soweit möglich, reduzieren. Regelmäßiges, gründliches Händewaschen vermindert ebenfalls die Infektionsgefahr.