In Kirchheim/Teck ist das Grillen an öffentlichen Feuerstellen wie an den Bürgerseen oder in Nabern bis auf Weiteres nicht mehr erlaubt. Grund für das Verbot ist die hohe Gefahr von Bränden, aufgrund einer wochenlangen Trockenheit, teilte die Kommune mit.

Grillen in Kirchheim an öffentlichen Feuerstellen verboten

In diesen Tagen könne schon ein Funke ausreichen, um trockenes Gras und Laub rund um Grillstellen zu entzünden. „Eine Schließung der Grillstellen ist daher unvermeidlich“, heißt es in der Mitteilung. Die Plätze befänden sich in unmittelbarer Nähe von Wäldern, auf die ein Feuer überspringen und sie in Brand setzen könnte.

Wegen der Trockenheit rät die Stadt rät auf privaten Grundstücken und anderen öffentlichen Flächen zu erhöhter Vorsicht beim Grillen und beim Umgang mit offenen Feuer. Auch Zigaretten sollten nicht achtlos weggeworfen werden.

Verbot für Grillen und Shishas in Göppingen