AfD Goßner ist zufrieden mit der Wahl

Kreis Göppingen / SWP

Zufrieden zeigte sich laut einer Pressemitteilung der Ortsverbandsvorsitzende der AfD im Unteren Filstal, Hans-Jürgen Goßner, mit der Zusammensetzung des neuen Landesvorstandes der AfD.

„Mit einem klaren Bekenntnis zu einem gemäßigten, realpolitischen Kurs haben die Mitglieder gezeigt, dass es eine rote Linie nach rechts außen gibt. Das ist gut so und wird uns bei bürgerlichen Wählern fester verankern“, sagte Goßner am Rande des zweitägigen Landesparteitages in Heidenheim.

Eine Fundamentalopposition stehe einer gestalterischen Rolle im Wege, so Goßner.

Als „wichtiges und richtiges Signal“ wertete der Ortsverbandsvorsitzende im Unteren Filstal insbesondere das deutliche Votum für die Kardiologin Dr. Vera Kosova, die auch Vorsitzende der Juden in der AfD (JAfD) ist, bei ihrer Kandidatur auf einen Beisitzerposten.