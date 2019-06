Der illegale Autoverkehr auf einem Feldweg bei Schloss Filseck liegt auch an Google Maps.

Vor zwei Jahren wurden mit einem großen Fest die neuen Außenanlagen von Schloss Filseck eingeweiht. Seither gibt es mehr Verkehr rund um das Schloss, hat Landwirt Jürgen Länge beobachtet, der mit den Auswirkungen zu kämpfen hat. Der stellvertretende Ortsobmann der Uhinger Landwirte bewirtschaftet die meisten Flächen, in dem in diesem Jahr neu ausgewiesenen Landschaftspark Schloss Filseck. Seit Mai erschließen Spazier- und Wanderwege die nähere und weitere Umgebung des Schlosses für Spaziergänger.

Schon allein darüber ist der Landwirt nicht all zu begeistert. „Es wird geworben mit unseren Flächen, die wir schon seit Jahren bewirtschaften. Der Landschaftspark ist unser Arbeitsplatz.“

Navigationssysteme leiten Hochzeitsgesellschaften über Feldweg

Doch das ist nicht seine Hauptanliegen: Offenbar fehlgeleitet durch Navigationssysteme, komme es immer häufiger vor, dass Besucher den schnelleren Weg zum Schloss Filseck über einen Feldweg nutzen. Vom evangelischen Gemeindehaus der Kirchengemeinde aus nehmen teilweise ganze Hochzeitsgesellschaften mit bis zu zehn Autos den illegalen Weg Richtung Schloss. Trotz der Beschilderung seien vor allem Ortsfremde dort unterwegs. „Autofahrer werden von Google Maps über diesen Feldweg geleitet“ schildert Länge die Situation. Er wurde auch schon öfters angehalten und gefragt, ob das der richtige Weg ist, erzählt er.

Unfall A8 bei Stuttgart Trotz Hubschrauber und Wärmebild: Polizei-Suche nach Unfallflucht erfolglos Nachdem ein Mann in der Nacht auf Montag auf der A8 bei Stuttgart einen Unfall verursacht hatte, war er geflüchtet. Die Polizei konnte ihn trotz Fahndung mit Hubschrauber nicht fassen. Kurz darauf stellte sich der 60-Jährige.

In der Tat wird die offizielle Route zum Schloss Filseck über besagten Feldweg, der an einigen Stellen ein starkes Gefälle aufweist und zudem teilweise unübersichtlich ist, beschrieben. Eine Kurve hält der Landwirt für besonders gefährlich. Nahe an der B 10 gelegen, würde man den Traktor teilweise gar nicht hören. „Ich fahre immer mit einem unsicheren, unguten Gefühl“, meint Länge. „Man muss was unternehmen, bevor etwas passiert“, berichtet er weiter. Auf dem Weg, der offiziell auch als Fahrradweg ausgeschrieben ist, sind viele Radfahrer unterwegs.

Landwirte mit schweren Lasten unterwegs, kaum Platz zum Ausweichen

Länge möchte sich nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn ein Radfahrer in der gefährlichen Kurve mal stark bremsen müsste, weil ein Fahrzeug entgegenkommt. Länge und ein anderer Landwirt seien dort oft mit schweren Lasten unterwegs, teilweise mit bis zu drei Metern Arbeitsbreite, mit denen man nicht besonders gut ausweichen könne, etwa wenn Fahrräder schnell um die Ecke kommen und noch schlechter bei Autoverkehr. „Wenn ich auf den Grünstreifen ausweichen muss, kann es sein, dass der Traktor trotz Allradantrieb stecken bleibt und rutscht.“ Auch die Einheimischen fühlten sich eingeschränkt, meint Länge.

Bahnhof Göppingen Umwege für Gehbehinderte: Bahn tauscht Aufzüge in Göppingen aus Weil die Bahn einen Aufzug am Göppinger Bahnhof austauscht, sollen Gehbehinderte andere Stationen nutzen.

Durch die Ausweisung land- und forstwirtschaftlicher Flächen als Landschaftspark sollte die Lebensqualität der Anwohner und Gäste eigentlich gesteigert werden. Das Gegenteil scheint nach seiner Wahrnehmung der Fall zu sein. „Autos gehören einfach nicht in den Landschaftspark“, stellt der Landwirt fest. Auf die Frage, was man nun tun könnte, antwortet Länge, dass man auch den Lieferverkehr anweisen müsse. Der fahre manchmal auch über den Feldweg, obwohl den Lieferanten bekannt sei, dass der Weg keine offizielle Straße ist.

Hauptamtsleiter will Beschilderung prüfen lassen

Von Hauptamtsleiter Michael Eberhard heißt es, man werde den Hinweisen nachgehen. „Wir werden das prüfen, nachsehen ob die Beschilderung vollständig ist.“ Kontrollieren könne man die Strecke aber nur sporadisch. Man wisse aber jetzt, dass man vor allem an Tagen mit größeren Veranstaltungen ein besonderes Augenmerk auf die Strecke legen müsse. Neben Google Maps, das Gäste über die Strecke leitet, hat Eberhard auch das Kartenmaterial kontrollieren lassen, auf das alle großen Autohersteller zurückgreifen. Dort sei der Weg als Fußweg auch richtig beschrieben. Bei Google sei das Problem mittlerweile gemeldet. Eberhard stellte aber fest, dass er nicht wisse, wie lange es dauere bis das Problem dort gelöst sei. Länge hofft einfach nur auf eine sichere Lösung für alle.

Das könnte dich auch interessieren: