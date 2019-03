An diesem Wochenende informieren 120 Fachleute auf der regionalen Bau- und Immobilienmesse im Göppinger Stauferpark.

Rund 120 Experten verschiedener Gewerke informieren an diesem Wochenende im Göppinger Stauferpark an Ständen und bei Vorträgen über alle möglichen Themen rund um Haus und Garten. Bei dieser 12. Auflage der regionalen Baumesse wird auch ein Relief mit Göppinger Ansichten eines Berliner Holzbildhauers fertiggestellt und am Sonntag um 14 Uhr versteigert.

„Das Dutzend ist voll“, sagte Kreishandwerksmeister und Messe-Schirmherr Jürgen Schmid am Freitag anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Bau- und Immobilienmesse „Bauen – Wohnen – Modernisieren“ rund um die Werfthalle im Göppinger Stauferpark. Zusammen mit NWZ-Verlagsleiter Mario Bayer lud er dazu ein, sich bei den Experten an den Ständen und im Außengelände zu informieren: „Nutzen Sie den Sachverstand der Aussteller.“

Infos über das Handwerk 5.0

Von großem Vorteil sei der direkte Bezug zu den Anbietern. „Die Aussteller sind nicht auf einen schnellen Auftrag aus, sondern bieten ehrliche Beratung“, deshalb sei „regional erste Wahl“, betonte Schmid. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass 50 Prozent des Energieverbrauchs im Land in den Wohnkomfort fließen würden. Während der Messe würden Technik und Handwerk zum Anfassen geboten. In Anlehnung an den in aller Munde befindlichen Begriff „Industrie 4.0“ sprach Schmid vom „Handwerk 5.0“, das auf der Messe über neueste Angebote informiere.

Glücklich und erfreut zeigte sich Mario Bayer für die Messe-Veranstalter von Staufen Plus, dass die Leistungsschau auch nach dem Eigentümerwechsel wie bisher in der Werfthalle stattfinden kann. „Wir sind froh, dass es Verständnis dafür gab, welch große Bedeutung der Messestandort für Stadt und Kreis hat.“ Dafür hatten sich zahlreiche Personen eingesetzt, denen Bayer dankte.

Bayer verwies auch auf zahlreiche Vorträgen das ganze Wochenende über, bei denen man sich über zahlreiche Themen rund um Bauen, Wohnen und Modernisieren von Experten informieren und inspirieren lassen könne.

Relief wird versteigert

Am Sonntag wird ein Relief des Berliner Holzbildhauer Simeon Decker versteigert. Auf dem Werk zu sehen sind lokale Wahrzeichen, wie beispielsweise Schulertower, Märklin-Eisenbahn und die von den Lesern der NWZ hinzugewählte Oberhofenkirche. Die Arbeiten wurden vor zwei Wochen begonnen. Besucher können während der Messe zuschauen, wie das Relief fertiggestellt wird. „Diese Attraktion passe ideal zum Handwerk, so Verlagsleiter Mario Bayer. Faszinierend sei die Detailliertheit der Arbeit des Berliner Künstlers, der auch Bundessieger sowie Träger eines renommierten Preises seines Gewerkes ist.

