„Mit tiefer Sorge müssen wir feststellen, dass sich trotz Übernahme des Schienenverkehrs durch die Firma Go-Ahead die Situation der Pendler auf der Filstalbahn nicht verbessert, sondern verschlechtert hat“, betont der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till in einem offenen Brief, den er an den Verkehrsminister Winfried Hermann und Go-Ahead-Geschäftsführer Stefan Krispin geschrieben hat.

OB Guido Till fordert Verbesserung auf Filstalbahn

Zu kurze Züge und komplette Zugausfälle seien nahezu täglich zu beklagen; die Verlässlichkeit in den schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr für Pendler scheine durch die neue Betreibergesellschaft nicht gewährleistet. Der Rathauschef bittet „daher eindringlich sowohl das Verkehrsministerium wie auch Go-Ahead, so schnell wie möglich eine nachhaltige Verbesserung der Situation herbeizuführen.“

