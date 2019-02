Asyl Glücksfall für Gemeinde

Inge Czemmel

In der jüngsten Dürnauer Gemeinderatsitzung berichteten die Verwaltung und der Arbeitskreis Asyl über die Unterbringungssituation und die Tätigkeit des AKs. Ab Februar 2016 waren in Dürnau bis zu 24 Asylbewerber in einer vom Landkreis angemieteten Gemeinschaftsunterkunft in der Brunnenbühlstraße untergebracht. Dürnau erfüllte so das auf Grundlage der Einwohnerzahl rechnerisch ermittelte Soll bei der vorläufigen Unterbringung. Anfang 2017 hatte die Gemeinde zusätzlich eine vierköpfige Familie im Zuge der sogenannten Anschlussunterbringung aufzunehmen. Die Familie kam mangels Alternativen in der Wohnung der gemeindeeigenen Seniorenwohnanlage unter.

In der Gemeinschaftsunterkunft leben momentan noch elf Menschen. Neun davon sind allerdings sogenannte „Fehlbeleger“. Ihr Asylverfahren ist abgeschlossen, und sie müssten daher in die Anschlussunterbringung „überführt“ werden. Trotz Bemühungen des Arbeitskreises Asyl und der Zusicherung der Gemeinde, die Mietkosten zu übernehmen, fand sich auf dem privaten Wohnungsmarkt nichts. Die Gemeinde verfügte ebenfalls über keine freien Mietwohnungen.

Ein Glücksfall für Dürnau war, dass sich durch Gespräche und Verhandlungen mit dem Landkreis und den Eigentümern des Gebäudes in der Brunnenbühlstraße die günstige Gelegenheit ergab, dass der Landkreis den Mietvertrag vorzeitig aufhob und die Gemeinde das Haus erwerben konnte. Die neun Menschen, die dort wohnen, können also bleiben, und es sind weitere Unterbringungsmöglichkeiten gegeben.

Marie-Luise Buchholz, die zusammen mit Gertrud Böhringer einen Rückblick über die Arbeit des Asylkreises gab, machte deutlich, dass der Erwerb des Gebäudes ein großes Glück sei. In der Anschlussunterbringung sei es den Menschen endlich auch möglich, sich behaglicher einzurichten. In Gemeinschaftsunterkünften seien aus Brandschutzgründen Holzmöbel, Vorhänge und vieles andere nicht erlaubt. Man habe schönes, geschenkt bekommenes Mobiliar wieder raus räumen oder ablehnen müssen und durch Blechspinde, Stahlrohrbetten und Plastikstühle ersetzen.

Buchholz konnte viele Beispiele geglückter Integration aufzählen. Die Asylbewerber hätten an der Ortsputzete und an Dorffesten teilgenommen, bei der Grünpflege im Ort geholfen, sich an der Sternsinger-Aktion beteiligt, sie kämen zu Elternabenden und Festen in Schule und Kindergarten und zwei Buben seien jetzt sogar in der Jugendfeuerwehr aktiv.

„Der Start war sprach- und hilflos“, blickte Buchholz zu den Anfängen zurück und machte deutlich, dass der Asylkreis mit seinen 35 Ehrenamtlichen viel dazu beitrug, dass es nicht so blieb. Zusätzlicher ehrenamtlicher Sprachunterricht, Frauenfrühstück, Lesehilfe für Kinder, gemeinsames Zeitungslesen mit den Erwachsenen, erklären von amtlichen Briefen, Hilfe bei Schulfragen, Begleitung zum Rechtsanwalt oder in die Kleiderkammer, Hilfe bei der Jobsuche, Begleitung bei Schwangerschaften, Krisenmanagement, ein Sommerfest auf dem Bossler mit der Spende einer Dürnauer Familie – es gab und gibt viele Aufgaben.

„Begleiten, ermutigen, vorausschauen, Türen öffnen“ – so umschreibt Marie-Luise Buchholz die nicht immer einfache Arbeit der Asylkreismitglieder und macht deutlich: „Integration lebt von Kontakten und Netzen sowie dem Zusammenspiel von Bereitschaften.“ In Dürnau gebe es dafür eine freundliche Grundstimmung.