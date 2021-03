Luftballons, die in den Himmel steigen, Live-Musik sowie Essens- und Info-Stände: Dieses Bild, das sich sonst auf dem Göppinger Marktplatz am Gleichstellungstag für Menschen mit Behinderungen bot, wird sich in diesem Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wiederholen. Stattdessen planen die...