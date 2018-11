Schlat Familiäre Atmosphäre beim Hobby- und Kunstmarkt

Schlat / Jürgen Schäfer

Sie hat sich darauf gefreut. Nur selten packt Ulrike Unterberg ihre Schätze aus, an denen sie das Jahr über arbeitet. Das Buchbinden ist ihre Spezialität, sie hat auch Fröbelsterne, Geschenkverpackungen und Fotokarten. Auch die anderen Aussteller gehen eher wenig auf Märkte, und so ist es ein ziemlich exklusives Panorama von Adventsdekoration, Bastelarbeiten und Bildern, Gestricktem und Genähtem, das Bürgermeisterin Gudrun Flogaus am Samstag abend im Bürgerhaus eröffnet. Sie ist begeistert von der Vielfalt und findet es „ganz erstaunlich, wie viele Kostbarkeiten in unserer kleinen Gemeinde entstehen“. Es ist der vierte Hobby- und Kunstmarkt in Schlat, nach zwei Jahren Pause, und erstmals dabei ist der neue Chor des Turnvereins. Draußen auf dem Dorfplatz gibt’s Glühwein von den Streuobsthexa, und am Sonntag bringt sich der Elternbeirat vom Kinderhaus Sonnenschein ein. Viele schaffen mit – so ist es in Schlat.

Schalen aus Knetbeton, Perlensterne, Tiffanysachen: adventliche Kunst in vielen Richtungen gibt’s bei Corinna Dietrich und Heike Ifsen. Die beiden Freundinnen ergänzen sich mit ihren Ideen. Zapfen, Holz, Porzellan, Plüsch und Kunstfell sind die Elemente, mit denen Tina Kristen Weihnachtsdeko zaubert. Unzählige Figuren und Ensembles scheint es auf ihrem Tisch zu geben, das Auge muss sich hineintasten. Das ist nur ihr Weihnachtssortiment, „viel Glitzer“, sagt sie, sie hat auch anderes fürs ganze Jahr. Im Alltag findet sie immer mal was in der Landschaft, eine schöne Wurzel oder ein Holz, und die Treibholzstücke bringt sie aus dem Urlaub mit. Ihre Mutter steuert die Nähkunst für Adventskränze oder Tannenbäume bei.

„Wir nähen eigentlich alles“, sagen Sandra Tischler und Tina Hönig. Und das exklusiv für den Schlater Kunstmarkt. Sie sind Freundinnen, die sich über ihre Kinder kennengelernt haben. Die eine ist gelernte Näherin, und der anderen macht’s auch Spaß. Taschen, Dinkelkissen, Badeponchos, Clipsengele und Rutschdrachen – sie lassen ihre Fantasie spielen.

Immer dabei ist die Ingrid Winkler. Eine Malerin, die schon eine Einladung zu einem Workshop in den USA erhielt. Der Ausgangspunkt ihres Hobbys: das Weltall. Ingrid Winkler ist fasziniert von der Schönheit der Galaxien, diesem Blick in etwas Uraltes und Gewaltiges. Sternennebel, die Skyline von Atlanta, Landschaftsbilder auch aus Schlat, irreale Welten in grün und blau, dazu ein Selbstporträt im Warhol-Stil schmücken ihren Stand.

Auch Irene Sykora malt. Aber das ist nur das Eine. Sie näht und strickt, vom filigranen Schal bis zu Stulpen, Taschen, Hüftrock. Sie kommt aus Eislingen und schätzt den Schlater Markt. „Er ist klein, familiär, gemütlich.“ Sie geht höchstens auf vier Märkte im Jahr.

Claudia Gärtner geht regelmäßig auf Märkte mit ihren Lederarmband-Kreationen. „Im Sommer bin ich viel in Bayern.“ Über das Nähen ist sie auf Armbänder gekommen, sie nähte Handtaschen und hat nach Dingen gesucht, die man dranhängen kann.

Brigitte Cristofaro ist Kinderbuchautorin und Spieleerfinderin. Ihr Buch über Familie Neunfüßler ist gleich mal dreisprachig, auch in englisch und französisch.