Vernissage Glänzende Aussichten

Bad Ditzenbach / swp

„Glänzende Aussichten“ ist eine Ausstellung überschrieben, die am Montag im Haus des Gastes in Bad Ditzenbach eröffnet wird. Gezeigt werden 99 Karikaturen zu „Klima, Konsum und anderen Katastrophen“. Die Themen der Ausstellung – Klimawandel, Flucht, Hunger – seien für viele Menschen bereits heute Realität, heißt es in der Ankündigung.

Die Vernissage beginnt am Montag um 17 Uhr. Die Einführung übernimmt Pfarrer Wolfgang Krimmer, der Liedermacher Anton Damstra macht Musik. Am 14. September wird es begleitend zur Ausstellung eine Infoveranstaltung mit dem Titel „Fairtrade Town“ im Rathaus Bad Ditzenbach geben. Beginn: 19.30 Uhr.