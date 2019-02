Altenpflege Gingens neue Altenpflegeeinrichtung ist fast fertig

Gingen / GZ

Die Bauarbeiten des Samariterstifts in Gingen sollen im Juli abgeschlossen sein, Anfang August können die ersten Senioren einziehen.

Wie die Bauarbeiten verlaufen, hat kürzlich Gingens Gemeinderat erfahren und die Baustelle der Altenhilfeeinrichtung in der Ortsmitte besucht.

Erkunden der Räume

Der Regionalleiter der Samariter-Stiftung, Uwe Glöckner, und die Baustellenleiter der Firma Gottlob Rommel führten die Mandatsträger sowie die Seelsorger der Gingener Kirchengemeinden, Margret Keller vom Krankenpflegeverein und Helmut Ziegler als Seniorenvertreter durch die Räume.

40 neue Pflegeplätze

Dabei ging Uwe Glöckner auf das Konzept des Samariterstifts in Gingen ein. Es entstehen 40 Pflegeplätze inklusive eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze. Die Räte erfuhren aber nicht nur etwas über das Konzept, sondern erhielten auch einen Einblick in die Personalsituation. Uwe Glöckner stellte den zukünftigen Hausleiter der Einrichtung sowie die Pflegedienstleiterin vor. Zudem informierte er darüber, dass es noch offene Stellen gibt.

