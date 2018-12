Jahresfeier Gingens Musiker lassen Weihnacht erklingen

Gingen / SWP

Weihnachtlich hat der Musikverein Gingen seine diesjährige Jahresfeier in der Hohensteinhalle begangen. Den Auftakt gestaltete die Jugendgruppe unter der Leitung von Marcel Zeller mit dem Titel „All about that bass“ von Victor Lopez. Anschließend begrüßte der Erste Vorsitzende Mario Deger alle Ehrengäste, Ehrenmitglieder, Mitglieder und Freunde des Vereins. Mit dem Stück „Farandole“ von Michael Sweeney verabschiedeten sich die Jüngsten vom Publikum.

Im Anschluss daran nahm die Jugendkapelle unter der Leitung von Gunnar Merkert auf der Bühne Platz und stellte sich mit dem Stück „Summertime“ von George Gershwin, arrangiert von Michael Story, den Zuhörern vor. Anschließend stellte die Jugendkapelle mit dem Titel „West Side Story“ von Leonard Bernstein, arrangiert von Michael Sweeney ,und „Sousa – the march king“ von J. P. Sousa, arrangiert von Larry Clark, ihren derzeitigen Leistungsstand unter Beweis.

Dann füllte sich die Bühne, denn die aktive Kapelle nahm zusätzlich auf der Bühne Platz. Beide Kapellen zusammen, ebenfalls unter der Leitung von Gunnar Merkert, sorgten mit dem Stück „Apollo 11“ von Semeon Chernetsky für eine eindrucksvolle Vorstellung, die beim Publikum mit Begeisterung ankam. Mit „A little Opening“ und „Lignum“, beide Titel von Thiemo Kraas komponiert, führte die aktive Kapelle weiter durch das Programm.

Nach den Ehrungen (siehe Kasten) folgte erneut eine eindrucksvolle Präsentation der aktiven Kapelle des Musikvereins Gingen/Fils mit dem Titel „Bläserparty“ von Manfred Schneider, „Santiano“ von Hans-Joachim Rogoli sowie „Von Freund zu Freund“ von Martin Scharnagl. Der Einzugsmarsch aus „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauß (Sohn) bestätigte nochmals das Können der aktiven Kapelle.

Als musikalischen Abschluss präsentierte sich die aktive Kapelle zusammen mit der Jugendkapelle mit den Titeln „Bozner Bergsteigermarsch“ und „Christmas bells“, wofür es anhaltenden Applaus gab. Die Ansagen erfolgten mit vielen Informationen und Wortwitz durch Markus Windstoßer. Der abschließende begeisterte Applaus des Publikums war der Lohn für die zahlreichen Musikproben.

Erfreulicherweise konnte auch in diesem Jahr eine reichhaltig bestückte Tombola abgehalten werden. Dies wurde durch die freundliche Unterstützung vieler Geschäftstreibender aus Gingen und der näheren Umgebung ermöglicht. Im Anschluss daran sorgte die Theatergruppe unter der Leitung von Elke Pflüger und Steffen Stumpp für beste Unterhaltung mit dem schwäbischen Lustspiel „Die Heiratskandidaten“.