Wegen Überalterung und dem Mangel an Sängern kann sich Gingens ältester Verein nicht mehr im Schwäbischen Chorverband einbringen.

Auf stolze 175 Jahre Vereinsgeschichte können die Mitglieder vom Gingener Liederkranz in diesem Jahr zurückblicken. Doch anstelle von Freude über das stolze Alter überwiegt bei vielen die Trauer. Mangels Mitgliedern, die aktiv singen, wird der Vorstand um die Vorsitzende Gudrun Soukup die beiden Chöre zum Ende des Jahres beim Schwäbischen Chorverband abmelden. Darauf einigten sich die Mitglieder in ihrer jüngsten Hauptversammlung.

Dafür gibt es zwei Gründe: einerseits fehlt es an aktiven Sängern. „Wir suchen schon so lange nach Sängern, aber ohne Erfolg“, erklärte Gudrun Soukup auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Derzeit singen 13 Frauen und sieben Männer im mehr als 90 Mitglieder zählenden Liederkranz. Zu wenig, um den Anforderungen des Chorverbands mit regelmäßigen Konzerten gerecht zu werden. Ein weiterer Grund für die Abmeldung: Nicht nur der Verein ist alt, auch viele Mitglieder. Das Durchschnittsalter liegt bei 79 Jahren. Und in so einem rüstigen Alter fällt es schwer, regelmäßig bei Konzerten aufzutreten.

