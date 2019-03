Die Gemeinderäte lehnen vorerst eine Absichtserklärung zum Beitritt zu einem gemeinsamen Gutachterausschuss mit Geislingen ab.

Bei Grundstückskäufen bewerten Gutachterausschüsse in jeden Gemeinden den Wert der Fläche. Damit soll für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt gesorgt werden. Allerdings kommen in jeder Gemeinde nicht genügend solcher Bewertungen zusammen, weshalb das Ministerium für Ländlichen Raum eine Fusion mehrerer kommunaler Ausschüsse forciert.

Für einige Gemeinden im Oberen und Mittleren Filstal bedeutet dies, dass sie künftig einen gemeinsamen Ausschuss mit der Stadt Geislingen bilden. In Gingen diskutierten die Gemeinderäte über das Vorhaben und kamen zu einem klaren Ergebnis: Sie lehnen die Fusion vorerst ab.

Zuvor hatte Bürgermeister Marius Hick umfangreich für die Zustimmung des Rates zu einer Absichtserklärung geworben, letztlich fehlten dem Gremium aber noch einige Informationen, um eine abschließende Entscheidung fällen zu können.

