Geld Gingen erhöht den Wasserpreis

Gingen / Günter Hofer

Zehn Minuten waren auf der Tagesordnung für die Neufestsetzung der Frischwassergebühr angesetzt. Nach etwa 50 Minuten intensiv geführter Diskussion war der neue Wasserpreis von 1,99 Euro für den Kubikmeter beschlossene Sache. Auf Wunsch des Gemeinderats wurde der neue Preis bis zum Jahr 2020 festgeschrieben. Der Verwaltungsvorschlag sah hingegen vor, dass der Bürger bis 2022 den neuen Preis von 1,99 Euro zahlen solle. Bisher steht in Gingen der Wasserzins bei 1,50 Euro je Kubikmeter. Auch die am Ende mit einer Gegenstimme beschlossene Höhe des Wasserzins, wurde von einem Teil der Gemeinderäte als zu hoch betrachtet. Eine Anhebung auf 1,70 Euro wurde zum Beispiel als Alternative in den Raum gestellt.

Gingens Bürgermeister Marius Hick und auch Kämmerer Patriz Burger begründeten den Verwaltungsvorschlag treffend: Bis spätestens 2022 müssen die Wasserkammern des Hochbehälters Halde saniert werden. Es wird mit Kosten in Höhe von etwa 280 000 Euro gerechnet. Kämmerer Patriz Burger stellte entsprechend dieser Sanierungskosten eine Kalkulation auf, aufgrund dessen der Wasserzins zum Beispiel für die Jahre 2019 und 2020 auf 1,60 Euro und dann für 2021 auf 3,11 Euro angehoben werden müsste. Ein Jahr später könnte dann nach heutigen Zahlen wieder eine Senkung auf womöglich 1,66 Euro erfolgen.

Bürgerfreundliche Erhöhung

Sowohl Hick wie auch Burger betrachten aber eine konstante gleichmäßige Erhöhung auf 1,99 Euro für die nächsten vier Jahre als bürgerfreundlicher und vertretbarer. Burger informierte auch noch darüber, dass derzeit der Landkreisdurchschnitt bei 2,13 Euro liege. Letztendlich stimmte der Gemeinderat dem Verwaltungsvorschlag zu. Allerdings nur für die nächsten zwei statt der vorgesehenen vier Jahre. „Wasser ist unser wichtigstes Gut“, war das Plädoyer von Gemeinderat Wilhelm Preßmar.

Mit der Anhebung des Wasserzins soll zeitgleich auch die Niederschlagswassergebühr in Gingen erhöht werden. Einer moderaten Erhöhung auf 0,55 Euro stimmte der Gemeinderat zu.